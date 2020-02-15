中秋也是古代敬老节，洛阳人依然延续着传统（中秋文化与洛阳）

敬老，是洛阳人过中秋的另一风俗。我市知名历史学者郑贞富说，敬老风俗的产生，与中原先民的生产方式息息相关。在农业社会，年轻人想要搞好农业生产，不仅要进行大量实践,还必须向年长者学习经验，久而久之，敬老的理念逐渐形成。

敬老，是洛阳人过中秋的另一风俗。

我市知名历史学者郑贞富说，敬老风俗的产生，与中原先民的生产方式息息相关。在农业社会，年轻人想要搞好农业生产，不仅要进行大量实践,还必须向年长者学习经验，久而久之，敬老的理念逐渐形成。

自三代时期始,便有了许多关于尊奉高年、孝敬老者的记载。“昔者,有虞氏贵德而尚齿(尚齿指尊敬老者),夏后氏贵爵而尚齿,殷人贵富而尚齿,周人贵亲而尚齿。” “有虞氏养国老于上庠,养庶老于下庠;夏后氏养国老于东序,养庶老于西序;殷人养国老于右学,养庶老于左学;周人养国老于东胶,养庶老于虞庠,虞庠在国之西郊。”可见,中原地区很早就有了敬老的传统。

到了汉代，中秋敬老已经成为国家制度。《礼记·月令·仲秋之月》篇说：“是月也，养衰老，授几杖，行糜粥饮食。”就是说，每到中秋之时，官府要挨家挨户对老人表示尊重，并授其手杖赠之糜粥。《后汉书.礼仪志》也规定，每年中秋，官府要查户籍，凡年过70的老人，都会获赠手杖和糜粥。

随着北宋灭亡，在山河破碎、骨肉离散的背景下，中秋节的“团圆”意义被凸显和强调，加之重阳节的出现，中秋敬老的主题逐渐淡化，但一直没有消失。

如今，洛阳人依然延续着中秋敬老的优良传统，有“儿女敬父母”“未过门的女婿敬岳父母”“邻里之间，小辈敬长辈”“厂矿、机关、学校等敬离退休老干部、老工人”等敬老风俗。(洛报融煤记者 刘嘉仪)