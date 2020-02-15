洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

中秋也是古代敬老节，洛阳人依然延续着传统（中秋文化与洛阳）
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-21 11:24

　　敬老，是洛阳人过中秋的另一风俗。

　　我市知名历史学者郑贞富说，敬老风俗的产生，与中原先民的生产方式息息相关。在农业社会，年轻人想要搞好农业生产，不仅要进行大量实践,还必须向年长者学习经验，久而久之，敬老的理念逐渐形成。

　　自三代时期始,便有了许多关于尊奉高年、孝敬老者的记载。“昔者,有虞氏贵德而尚齿(尚齿指尊敬老者),夏后氏贵爵而尚齿,殷人贵富而尚齿,周人贵亲而尚齿。” “有虞氏养国老于上庠,养庶老于下庠;夏后氏养国老于东序,养庶老于西序;殷人养国老于右学,养庶老于左学;周人养国老于东胶,养庶老于虞庠,虞庠在国之西郊。”可见,中原地区很早就有了敬老的传统。

　　到了汉代，中秋敬老已经成为国家制度。《礼记·月令·仲秋之月》篇说：“是月也，养衰老，授几杖，行糜粥饮食。”就是说，每到中秋之时，官府要挨家挨户对老人表示尊重，并授其手杖赠之糜粥。《后汉书.礼仪志》也规定，每年中秋，官府要查户籍，凡年过70的老人，都会获赠手杖和糜粥。

　　随着北宋灭亡，在山河破碎、骨肉离散的背景下，中秋节的“团圆”意义被凸显和强调，加之重阳节的出现，中秋敬老的主题逐渐淡化，但一直没有消失。

　　如今，洛阳人依然延续着中秋敬老的优良传统，有“儿女敬父母”“未过门的女婿敬岳父母”“邻里之间，小辈敬长辈”“厂矿、机关、学校等敬离退休老干部、老工人”等敬老风俗。(洛报融煤记者 刘嘉仪)
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·她咳嗽近一年，竟是把瓜子皮吃进了气管
  • ·他因消化不良就医，谁知竟患心绞痛
  • ·把肝脏“养胖”，容易增加患肝癌风险
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 李屯城中村改造、刘富村拆迁等洛龙区1...
  • 对洛阳印象如何？张信哲、邓紫棋、鹿...
  • 10月1日起，洛阳将实施公积金提取新政
  • 火箭军驻洛某部举行集体婚礼 一百零一...
  • 洛阳：乐道为脉 串联古都之美
  • 洛阳“古都夜八景”全国征名活动正在进行
  • 洛阳瀍河岸边再添“网红打卡地” 铜驼...
  • 洛阳全面完成国企退休党员组织关系移...
  • “中华源·黄河魂”——2020年河洛文化...
  • 第七次全国人口普查11月1日开始入户登记
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月18日
  • · 洛阳旅游年票今年十一假期期间能否使用？
    • 精彩图片
    火箭军驻洛某部举行集...
    周末去哪儿逛？来洛邑...
    汝阳县外国语小学：体...
    返乡创业培育白木耳 带...
    精彩热帖

    晨读

    晨光中的九都路

    火树银花不夜天

    灰鹭
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605