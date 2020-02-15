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国网洛阳供电公司：圆满完成2020央视中秋晚会录制现场保电任务
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-21 10:32

　　9月20日凌晨2时06分，2020年中央广播电视总台中秋晚会节目最后一天录制在隋唐洛阳城应天门盛大落幕，国网洛阳供电公司经过精心安排、周密部署，圆满完成本次特级保电任务。

　　一眼千年，古今辉映。随着央视中秋晚会在海内外的影响力越来越大，成为继央视春晚之后，面向全球华人的一台大型综合晚会。节目组对充满魅力和文化底蕴的古都洛阳经过综合考量，最终因洛阳的历史文化、城市发展、城市形象等多重因素确定选址洛阳，而此次也是洛阳市首次承办国家级高规格节日晚会，更是国网洛阳供电公司迄今为止承担的规格最高、时间最长、范围最大的重要保电任务。

　　为确保晚会录制期间供电保障的万无一失，国网洛阳供电公司高度重视，成立了主要负责人为组长的保电领导小组，精心编制1个总方案和6个专业子方案的“1+6”保电方案和事故应急预案，梳理12项筹备阶段任务清单。该公司要求各专业统筹安排、高效协同、科学实施，以最高的标准，最严的要求，最好的状态，出色完成各项任务，顺利实现“设备零故障、客户零闪动、工作零差错、服务零投诉，确保万无一失”的保电目标。

　　节目组进驻前的30天里，国网洛阳供电公司对保电工作进行筹划部署，投入60余人的供电保障服务队，积极与晚会节目组工作人员取得联系，及时沟通、了解现场用电需求，将保电工作任务分解分工，落实车辆、线路运维、现场值守等工作环节到具体负责人。供电保障服务队保电人员120小时不停工作业，先后完成12台双电源切换柜和24台低压配电柜安装，1万余米低压电缆敷设，3辆UPS车、2台UPS装置和1辆应急电源发电车的接入及调试等工作，对涉及录制现场的线路和设备反复检查确认。

　　据了解，中秋晚会于9月12日正式开始录制，现场录制共历时8天，国网洛阳供电公司共累计投入供电保障队员1300余人，保障车辆260余辆，对涉及的18条输(配)电线路、7座变电站(开关站)以及现场保电设备进行值守和特巡特护直至拍摄结束，供电保障服务队队员全程现场值守，为节目的顺利拍摄完成保驾护航。(张静 李帅)
[ 责任编辑：席倩倩]
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