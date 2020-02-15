洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

致青春——写给可爱的大一女孩
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 文萃  来源： 洛阳网 2020-09-21 09:53

我知道填报高考志愿时，

你的心已飞往千里之外。

好像离父母愈远，

离陌生的城市愈近，

才显得你愈成人。

大学、专业、未来的路，

在你脑海中浮现了N遍，

却看不清真的面目。

终于盼来了新生报到的日子，

梦中的大学真实显现，

图书馆、教学楼、实验室，

还有风光旖旎的

山、石、湖、林，

合着九月的桂香

与蓝天上的流云，

一切都是最美的模样。

离别亲人们不舍的眼神，

留给他们坚定执着的背影。

大学是自己心仪万分的，

专业是自己精挑细选的，

那么—未来呢？

未来是溢满书香的读大学，

是青春绽放的奋斗与成长。

未来是盈满心香的读人生，

是家庭和谐的经营与创建。

未来是充满德爱的读使命，

是建功立业的责任与担当，

未来有无限的期待。

可爱的大一女孩，

祝愿你的青春

亮丽、昂扬、无悔，

祝愿你

脚踏实地，只争朝夕，不负芳华!

（作者：郑州大学 吴艳利）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·她咳嗽近一年，竟是把瓜子皮吃进了气管
  • ·他因消化不良就医，谁知竟患心绞痛
  • ·把肝脏“养胖”，容易增加患肝癌风险
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 一周内第三座！洛阳瀛洲路与南山大道...
  • 注意！今晚洛阳开元湖周边进行车辆人...
  • 三门峡市党政考察团来洛
  • 全国首期！近160名教师来洛阳参与这项...
  • 您的感觉没有错！洛阳今年的三伏天确...
  • 李亚主持召开市委全面深化改革委员会...
  • 武警洛阳支队某部举行军营开放活动 学...
  • 厉害！一款“洛阳制造” 两项“世界首...
  • 有历史、有故事、有文化！这样的“夜...
  • 洛阳籍男足国家队队员、中超球星肖智...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月17日
  • · 洛阳旅游年票今年十一假期期间能否使用？
    • 精彩图片
    洛阳王城公园举办第十...
    洛北板块又有一座大型...
    小游园里大民生 洛阳已...
    国内拳击高手将亮相洛...
    精彩热帖

    晨读

    晨光中的九都路

    火树银花不夜天

    灰鹭
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605