致青春——写给可爱的大一女孩

我知道填报高考志愿时，你的心已飞往千里之外。

我知道填报高考志愿时，你的心已飞往千里之外。 我知道填报高考志愿时， 你的心已飞往千里之外。 好像离父母愈远， 离陌生的城市愈近， 才显得你愈成人。 大学、专业、未来的路， 在你脑海中浮现了N遍， 却看不清真的面目。 终于盼来了新生报到的日子， 梦中的大学真实显现， 图书馆、教学楼、实验室， 还有风光旖旎的 山、石、湖、林， 合着九月的桂香 与蓝天上的流云， 一切都是最美的模样。 离别亲人们不舍的眼神， 留给他们坚定执着的背影。 大学是自己心仪万分的， 专业是自己精挑细选的， 那么—未来呢？ 未来是溢满书香的读大学， 是青春绽放的奋斗与成长。 未来是盈满心香的读人生， 是家庭和谐的经营与创建。 未来是充满德爱的读使命， 是建功立业的责任与担当， 未来有无限的期待。 可爱的大一女孩， 祝愿你的青春 亮丽、昂扬、无悔， 祝愿你 脚踏实地，只争朝夕，不负芳华! （作者：郑州大学 吴艳利）