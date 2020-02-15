上阳宫里有梅香（河洛拾珠）

秋风起，叶飘零，在高楼上俯瞰，夏日枝繁叶茂的杨树，如今“瘦”了，又是一年秋。遂想起在唐代，洛阳城里有一个“花木不曾秋”的繁华所在，那就是上阳宫。

秋风起，叶飘零，在高楼上俯瞰，夏日枝繁叶茂的杨树，如今“瘦”了，又是一年秋。遂想起在唐代，洛阳城里有一个“花木不曾秋”的繁华所在，那就是上阳宫。

大唐著名诗人王建曾赋诗《上阳宫》：“上阳花木不曾秋，洛水穿宫处处流。画阁红楼宫女笑，玉箫金管路人愁。幔城入涧橙花发，玉辇登山桂叶稠。曾读列仙王母传，九天未胜此中游。”

开元盛世时，唐玄宗经常在此举行宴会。有一年上元节，唐玄宗于上阳宫大陈影灯，设置宫廷火炬。从禁中到外殿，烛火连绵不绝，盛极一时。

“胜地不常，盛筵难再”，“渔阳鼙(pí)鼓动地来，惊破霓裳羽衣曲”。天宝年间，安史之乱爆发，叛军攻克东都洛阳，洛阳沦陷，城郭损毁，上阳宫亦难逃厄运。元稹诗曰：“御马南奔胡马蹙，宫女三千合宫弃。宫门一闭不复开，上阳花草青苔地。”为免受辱，居住在上阳宫的梅妃以白绫裹身，投井自尽。

这位梅妃，原名江采萍，《唐五代传奇集》收录《梅妃传》：“妃年九岁，能诵二《南》(《周南》《召南》)……开元中……选归，侍明皇，大见宠幸……太真忌而智，妃性柔缓，亡以胜，后竟为太真迁于上阳宫。”

江采萍自幼聪颖异常，善吟诗作赋，自比才女谢道韫。她还精通乐器，能歌善舞，琴棋书画无所不通。开元中，唐玄宗遣高力士出使闽、粤，15岁的江采萍被选入宫。唐玄宗大加宠幸，因江美人爱梅，故封号“梅妃”。

后来，杨太真入宫，不仅分走了皇帝对梅妃的宠爱，还把她赶到上阳宫去了。

唐玄宗对梅妃心有愧意，命人把外国使节进贡的一斛珍珠偷偷送给她。梅妃回诗《谢赐珍珠》：“桂叶双眉久不描，残妆和泪污红绡。长门尽日无梳洗，何必珍珠慰寂寥。”(《全唐诗》)唐玄宗看完诗，怅然不乐，令乐府为这首诗谱新曲，取名《一斛珠》。

看来，这位梅妃恰如其封号，是一位非常有气节的才女。民间以梅妃为梅花花神。20世纪20年代，程砚秋编演京剧《梅妃》，“梅妃”便成了京剧四大名旦的“四妃”之一。

如今的上阳宫文化园，建在上阳宫遗址上，恢复重建了观风殿、甘露殿等4组仿古建筑，亭台楼阁，飞檐微翘，流水潺潺，绿草如茵，一步一景。游人漫步其间，会不会想起这位梅妃呢？(记者 刘永娟)