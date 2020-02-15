中秋到 送枣糕（中秋文化与洛阳）

送糕，是洛阳人过中秋节的另一风俗，这里的糕指枣糕。

送糕，是洛阳人过中秋节的另一风俗，这里的糕指枣糕。

枣糕具体到各县，叫法或做法略有不同。我市各县(市)县志记载，在中秋节，偃师人做枣花馍，即把馍做成花状，中嵌红枣；孟津人做蒸糕；嵩县人做枣糕馍；栾川、伊川、新安、汝阳等县的居民做枣糕。总之，都是用枣做的面点。

洛阳人为啥爱在中秋节做枣糕？究其原因：一是洛阳作为枣的原产地之一，有悠久的栽培史，农村自古就有家家户户种枣树的传统；二是洛阳的气候使得枣通常在农历八月中旬成熟。

不难想象，当中秋节碰上大量成熟的枣，聪明的古人一定试图将二者有机结合，经过不断尝试，最终发明了枣糕。

有了枣糕，送糕的风俗就产生了。我市知名历史学者郑贞富说，糕是“高”的谐音，取高看、高升、高中等吉祥之意。

民国《新安县志》记载：“中秋，祀先祖；用面叠作数重，下大上小，内排列以枣，命曰枣糕，以枣糕、月饼、梨、柿、石榴视女，曰送羔(糕)。”意思是，中秋节要祭祖先，出嫁女子的娘家要做枣糕，父母带枣糕等去探望女儿，名曰“送糕”，意在让婆家高看女儿。

讲究的人家，为了制出体面的枣糕，会特意请来技艺高超的面点师傅，精工制作，蒸出状如蝴蝶、刺猬、青蛙、牡丹等物的枣糕。在部分地区，婆家收到枣糕后要一分为二，留下一半，另一半让亲家带回去。

如今，虽然送糕的人少了，但枣糕依然是洛阳人较为常见的中秋食品。(记者 刘嘉仪)