第七次全国人口普查11月1日开始入户登记

昨日，洛阳市第十一届“中国统计开放日”暨第七次全国人口普查宣传月活动启动仪式在定鼎门广场举行。

昨日，洛阳市第十一届“中国统计开放日”暨第七次全国人口普查宣传月活动启动仪式在定鼎门广场举行。

本次活动的主题是“大国点名，没你不行”，主要内容是向社会各界介绍和宣传第七次全国人口普查。据介绍，我市第七次全国人口普查工作有序推进，自11月1日起，将正式开展入户登记工作。本次人口普查的对象是在洛阳市行政区域内居住的自然人，以及户籍登记地在我市、现在市外居住的自然人。普查主要内容是调查人口和住户的基本情况，主要包括姓名、性别、年龄、职业、受教育程度，以及迁移流动、婚姻生育、住房情况等。本次人口普查将采取电子化方式开展普查登记，使用平板电脑或智能手机等采集数据。

自第七次全国人口普查工作开展以来，我市高度重视、高位推动，及时建立四级普查机构，全力抓好“四落实”，精心组织开展普查试点、宣传动员及区域划分和绘图等工作。自10月11日起，我市将开展人口普查摸底工作，由各级普查机构组织普查人员入户进行基本情况摸底，为正式开展人口普查入户登记工作奠定基础。（记者 戚帅华 通讯员 冯琳）