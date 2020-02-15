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李屯城中村改造、刘富村拆迁等洛龙区14个重大项目集中开工
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-21 08:32

　　近日，洛龙区14个重大项目集中开工，总投资66亿元，年度计划投资25.3亿元。

　　在此次集中开工的重大项目中，有投资1亿元的惠中生物二期项目、投资1800万元的顺兴产业园改造项目、投资10亿元的洛阳现代生物产业化基地项目等产业项目，有投资1.1亿元的洛宜路西延工程、投资3.7亿元的三川大道综合整治项目等基础设施项目，有投资20亿元的李屯城中村改造项目、投资10亿元的刘富村拆迁项目等新型城镇化项目，还有生态环保项目、民生和社会事业项目等。

　　其中，投资10亿元的洛阳现代生物产业化基地项目，预计2022年年底建成。该项目设有一个院士工作站、一个国家诊疗制品研发中心，以及高密度检测设备、新一代RFID溯源标识、检测诊断试剂和治疗性蛋白质药物4个产业化基地。项目建成3年至5年后，可实现销售收入10亿元以上、年利税2亿元以上。(记者 李迎博 通讯员 苟华云)
[ 责任编辑：席倩倩]
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