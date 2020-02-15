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洛阳全面完成国企退休党员组织关系移交工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-21 08:32

　　记者20日从市委组织部获悉，按照《洛阳市推进国有企业退休人员社会化管理工作实施方案》要求，今年我市持续推进国企退休党员组织关系移交工作。截至目前，我市需要移交组织关系的22714名国有企业退休党员组织关系已全部转入相应街道或社区党组织，实现社会化管理。

　　推进国有企业退休人员社会化管理，是深化国有企业改革的重要内容，有利于减轻国有企业负担、促进国有企业公平参与市场竞争、实现国有经济高质量发展。其中，党员组织关系移交工作是社会化管理的一项重要工作，根据要求，国有企业退休党员组织关系应转入相应街道或社区党组织。

　　自移交工作开展以来，市委组织部通过现场督导、调研指导、技术协助、阶段通报等形式切实做好相关工作，并拨付适当资金帮助县区解决经费短缺问题。

　　中国石化洛阳石化公司是吉利区最大的央属企业，退休人员总量多、交接协调难度大，吉利区充分发挥地企党建共建作用，在全市率先顺利完成国有企业退休党员、固定资产移交工作，让国企退休党员安心落户“新家”，减轻了企业负担，赢得了地方党委、国有企业党委、退休党员的满意。

　　作为此次国企退休人员社会化管理的“主战场”，涧西区拟移交党员数约占全市总量的41%，涉及企业共计72家。涧西区对转入的退休党员按照居住地就近分配的原则分别编入小区党支部，确保党员及时纳入组织有效管理，增强归属感。同时，该区充分利用各社区成熟的党建服务品牌，组织开展形式多样的志愿者服务活动，为退休党员发挥余热提供新平台。

　　“虽然退休了，但我还想多为社会做点贡献。”最近，中钢洛耐科技股份有限公司退休党员安玉兰积极参加社区志愿者工作，和社区工作人员一起向居民发放创建文明城市宣传单，获得社区居民的一致好评。

　　市委组织部相关负责人表示，为了让国企退休党员尽快在社区党组织找到归属感，下一步各基层党组织将通过集中学习、线上线下结合、送学上门等方式，组织党员参加“三会一课”等党内组织生活，加强对国企退休党员的日常服务和关爱，让国企退休党员“搬好家”、安下心。(记者 孙小蕊 通讯员 王国辉)
[ 责任编辑：席倩倩]
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