“中华源·黄河魂”——2020年河洛文化研讨会举行 与会专家学者建言献策

“昔三代之居，皆在河洛之间”。以洛阳为中心的河洛地区是华夏文明的重要发祥地，悠久的河洛文化在此孕育。19日至20日,“中华源·黄河魂”——2020年河洛文化研讨会在河南科技大学举行。

研讨会现场

“昔三代之居，皆在河洛之间”。以洛阳为中心的河洛地区是华夏文明的重要发祥地，悠久的河洛文化在此孕育。19日至20日,“中华源·黄河魂”——2020年河洛文化研讨会在河南科技大学举行。

此次研讨会由中国河洛文化研究会、省社科联、省社科院、市政协、市委宣传部主办，来自中国河洛文化研究会、省社科院、华北水利水电大学等高等院校、社科机构及我市的河洛文化研究专家学者齐聚一堂，深入挖掘河洛文化的时代价值，为讲好“黄河故事”建言献策。

探寻河洛文化基因，讲好中华文明起源故事

“河出图，洛出书，圣人则之”“鼎立中原”“黄河清，圣人出”，都标志着河洛文化、中原文化、黄河文化在中华文化中的重要地位。

省社科联党组书记、主席李庚香在本次研讨会的主旨发言中提到，河洛文化是中原文化、黄河文化、中华文化的源头、核心和代表，具有主导性、先导性和引领性地位，要探寻河洛文化基因，讲好中华文明起源故事。李庚香建议洛阳坚持“以文塑旅、以旅彰文”的新发展理念，加快建设体现中华悠久文明的黄河文化旅游带，以“古今辉映”召唤黄河儿女的“诗和远方”，成为具有重要影响力的国际文化旅游名城。

“规划好河洛文化发展空间布局，广泛开展河洛文化资源的摸底和普查工作，建立权威性、动态性大数据库。”省社科院副院长王承哲建议，洛阳立足资源禀赋、突出比较优势，牢牢把握“源头责任、干流担当”的丰富内涵，将保护和利用相结合、事业和产业相统筹，在关键领域、重点环节上实现新突破，做好河洛文化遗产保护、传承、弘扬这篇大文章。

传承黄河文化，发挥河洛地区文化优势

不少学者认为，河洛地区是中原的核心地带，河洛文化圈以洛阳为中心涵盖河南全省。

“河洛地区是华夏部族先民活动的中心区，又长期是全国或北方的政治、经济和文化中心，在黄河文化的孕育、形成、发展过程中发挥着重要作用。”省社科院研究员程有为认为，在保护、传承、弘扬黄河文化的过程中，处于文化核心区的河洛地区优势明显。

洛阳拥有1500多年建都史，“五都荟洛”举世罕见，丝绸之路、隋唐大运河、万里茶道在此交会，3项6处世界文化遗产熠熠生辉，51处全国重点文物保护单位成为历史赓续的注脚、文化传承的印记。从汉魏洛阳故城的沿革与空间格局考察研究入手，中国社会科学院考古研究所研究员钱国祥进一步阐释了河洛地区的优越位置，并以汉魏洛阳故城为例，介绍了河洛文化的延续性和开创性及其巨大的文化影响力。

省社会科学院首席研究员、历史与考古研究所所长张新斌认为，河洛文化是黄河文化的重要组成部分，保护河洛文化，对传承、弘扬黄河文化意义重大。他说，洛阳见证了中华民族的融合发展历程，河洛文化在海外影响深远，期待对洛阳的研究进一步加强，让“洛阳学”叫响学界、叫响海内外，促进河洛文化传承发展。

发掘时代价值，推动河洛文化繁荣兴盛

系统做好河洛文化的保护、传承与弘扬，需要深入挖掘河洛文化蕴含的时代价值。对此，与会的专家学者建议，应构建以恢复性保护、预防性保护、抢救性保护为基础的保护体系，以活化文化基因、展示文化遗存、延续文化脉络为纽带的传承途径，以创意性开发、创造性转化、创新性发展为支撑的利用模式，推动文旅深度融合，提升河洛文化资源转化率。

洛阳市汉魏故城遗址管理处研究馆员徐金星表示，打造以汉魏洛阳故城为载体的文化高地，对于保护、传承、弘扬黄河文化、河洛文化具有重要的现实意义。他建议，采取多种途径和措施，对汉魏洛阳故城的规模和平面布局及城内历史道路路网、重点建筑遗址、宫城轴线重要建筑遗址等进行保护展示，建设汉魏洛阳故城博物馆，打造展示洛阳数千年古都历史文化的重要窗口。

全媒体时代，进一步提升新媒体传播效果，对于弘扬和传承河洛文化意义重大。对此，市社科院研究人员卫梦婉建议，要充分发挥政府职能作用，完善相关政策支持，统筹官方与民间传播渠道，积极拓展河洛文化传播的覆盖面；注重全媒体传播队伍建设，打造一流的专业队伍，将全媒体传播与大数据分析相结合，根据不同受众的需求实现文化差异化传播和对受众的全面覆盖，提升传播效果；深化文旅融合，拓展全媒体传播载体，将文化旅游作为传播河洛故事及其所蕴含时代价值的重要手段，通过文化旅游加深大众对河洛文化的认识和认同，让更多的人了解河洛故事的价值和意义。(记者 智慧 孟山 文/图)