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洛阳：乐道为脉 串联古都之美
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-21 08:35
伊水游园求是段“乐道”（资料图片）

　　18日清晨，天朗气清，洛浦“乐道”犹如一条彩色飘带，沿洛河两岸延伸。“自从有了洛浦‘乐道’，我养成了晨跑的习惯，每天起来跑一圈，心情别提多舒畅了。”市民张子健一身运动装，额头已冒出细密的汗珠。“乐道”正成为洛阳城市建设的一道风景线。我市把“乐道”建设纳入重点民生实事强力推进，把老街老巷老建筑、好山好水好风光、游园小区大公园串联起来，把“有‘乐道’走、有风景看、有故事讲、有驿站停、有科技范儿”的“乐道”建到群众身边、心里，让群众的幸福感、获得感持续提升。

洛龙区隋唐园区南路“乐道”（资料图片）

　　规划为先 串点连景合理布局“乐道”网

　　“乐道”建设一头连着生态环境，一头连着民生福祉。

　　规划建设洛阳“乐道”，是市委、市政府贯彻落实新发展理念的具体体现，是提升洛阳城市品质、实现城市建设由“大写意”向“工笔画”转变、满足全市人民美好生活需要的重要要求，对我市加快建设国际文化旅游名城具有重要意义。

　　自“乐道”建设之初，我市就制定了明确的路线图和时间表。根据去年《洛阳市中心城区绿道(乐道)网专项规划暨近期建设实施方案》，我市“一中心六组团”范围内“乐道”总长1000公里，其中中心城区“乐道”总长700公里，分为滨水“乐道”、街区“乐道”、文化“乐道”、郊野“乐道”、山林“乐道”五类。

　　首批“乐道”主要围绕市域内的伊河、洛河、瀍河、涧河和城市区的中州渠、大明渠、铁路防洪渠沿线布局，打造“一心、两环、四带、多点”的“乐道”网结构，串联绿地游园31处，人文遗址、大型城市商业中心、公共中心等55处。

　　目前我市“一中心六组团”范围内已建成700公里“乐道”。在翠云峰森林公园，青翠的林木与彩色的“乐道”相融，行走其间，呼吸着新鲜的空气，感受森林氧吧带来的清凉；在周山森林公园，“乐道”把园内健身空间、亭台楼阁、浮雕墙、休憩长廊、文化广场等区域串联成珠，市民在“乐道”上漫步的同时，还能品味洛阳的历史文化……

　　一条条“乐道”纵横交错，宛如一条条绿色动脉，连接城市与田园，融合传统与现代，串起历史与人文，承载着群众对诗意生活的美好期待，为市民的高品质生活筑起绿色走廊。

兴洛湖公园空中“乐道” 记者 张怡熙 摄

　　便民惠民 让市民尽享惬意和美好

　　14日，兴洛湖公园“乐道”向市民开放，成了附近居民的网红打卡地。“上来走一走，视野开阔，两侧高楼林立，满满烟火气，走在‘乐道’上，心情很舒畅。”市民李莹迫不及待地带着家人来“乐道”上体验了一把。

　　兴洛湖公园“乐道”北起牡丹大道，南至通衢路，环兴洛湖公园一周，主要依托原有兴洛湖公园绿道进行提升。整个“乐道”新增5米宽空中“乐道”，采用高架形式跨越翠云路、关林路、香山路、伊洛路，实现兴洛湖公园五个园区的环通，可满足群众休憩健身的需要。

　　“乐道”不单单是一条路，更承载着市民对绿色生活的向往和对城市生活品质的更高追求。在伊水游园“乐道”骑行，树林掩映之中，微风徐徐、两侧风景如画，让人心情舒缓了下来。“一边呼吸新鲜空气，一边锻炼身体，可以尽情放松。”市民张宏清说，“乐道”不仅提供了一个休闲健身的好去处，也为日常忙碌紧张的生活增添了更多的乐趣。

　　“乐道”实现了交通、行人、绿化、生态的和谐统一，喧嚣的都市生活在这里慢了下来，让市民尽享慢生活的惬意和美好。

　　“通过‘乐道’的合理串联，连接城乡自然系统和休闲游憩空间，推动乡村游、景点游、生态游、健身游，让‘乐道’建设与旅游休闲充分融合。”市住建局相关负责人表示，在建设“乐道”的过程中，我市更加突出愉悦性、便利性、安全性、连续性、舒适性、趣味性，让“乐道”建设与城市健康运动充分融合，为市民享受高品质的城市空间带来便利。

文博体育公园“乐道”（资料图片） 

　　注重功能 彰显城市发展新活力

　　“乐道”建设是一项系统工程，包括道路、配套服务设施等，每一处细节都影响“乐道”的整体效果。为方便群众，我市沿“乐道”设置城市驿站、公厕、岗亭等配套设施，将“乐道”功能与周边环境相结合，提供综合惠民服务。

　　为进一步打造有“科技范儿”的“乐道”，我市计划在“乐道”内规划设计导视系统，通过文字或图片形式对沿线地标节点进行介绍。同时，结合“乐道”驿站建设，设置多媒体触控查询机，对沿线建筑、自然景点、名人故居等信息进行介绍或讲解，凸显“乐道”的“讲故事”和“科技范儿”等特色。

　　有关负责人表示，我市将继续加大“乐道”建设力度，着力推进“乐道”与城市绿色出行充分融合，力争把“乐道”变为“绿色出行便民道、乡愁记忆人文道、城市体验风景道、科技引领智慧道、山水游憩休闲道”，让市民在“乐道”上锻炼、休憩、赏景，感受城市生活的美好。（记者 孙小蕊 通讯员 高江鹏）
[ 责任编辑：席倩倩]
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