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“中华源·黄河魂”——2020年河洛文化研讨会举行
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-21 08:32

　　19日至昨日，“中华源·黄河魂”——2020年河洛文化研讨会在河南科技大学举行。

　　省政协副主席张亚忠，省政协港澳台侨和外事委员会主任杨京伟，省社科联党组书记、主席李庚香，市领导刘宛康、杨炳旭、曾丹梅参加相关活动。

　　此次研讨会由中国河洛文化研究会、省社科联、省社科院、市政协、市委宣传部主办，以“‘中华源·黄河魂’——保护传承弘扬河洛文化”为主题，旨在进一步贯彻落实习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，为洛阳打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城提供理论支撑和强大动力。

　　张亚忠对研讨会的举行表示祝贺。他说，近年，省委省政府在习近平新时代中国特色社会主义思想的指引下，聚焦“推动文化繁荣兴盛”这一根本目标，大力发掘、弘扬优秀传统文化，持续叫响“老家河南”文化旅游品牌。保护好、传承好、弘扬好黄河文化、河洛文化，实现中华优秀传统文化的创造性转化和创新性发展，是时代赋予我们的历史责任。期待与会专家提出真知灼见，为贯彻落实总书记的重要讲话精神提供强有力的学术支撑和接地气、有价值的对策建议，促进更多黄河文化、河洛文化研究成果在中原大地生根开花。

　　刘宛康在研讨会上致辞。他说，河洛文化研讨会是贯彻总书记重要讲话精神、讲好“黄河故事”、传承弘扬黄河文化的重要平台，对洛阳具有十分重要的意义。近年，我市以新发展理念为引领，加快构建文化传承创新体系，努力在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先。期待与会业界精英深入交流，为推动河洛文化传承创新凝聚更多智慧和力量，洛阳各界也将以此次研讨会为契机互学互鉴，扛稳保护传承弘扬黄河文化的历史责任，推动河洛文化在新时代发扬光大。

　　来自中国河洛文化研究会、省社科院、华北水利水电大学等社科机构、高等院校及我市的河洛文化研究专家等参加研讨会，围绕河洛文化与黄河文化、河洛文化的时代价值等进行交流，并走进二里头夏都遗址博物馆等地进行实地考察。（记者 智慧 孟山）
[ 责任编辑：席倩倩]
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