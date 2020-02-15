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洛阳今天阴天小到中雨 气温15℃到21℃
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻 > 洛阳天气  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-21 08:49

　　雨色秋来寒，风严清江爽。昨天，秋风裹挟着秋雨而至，气温骤跌，穿一件短袖已经感到阵阵寒意。据市气象台观测，昨天洛阳的最低气温只有19℃，加上秋风和秋雨的“加持”，体感温度还要更低些。

　　昨天的降水和降温只是开始，据中国天气网报道，我国中东部大范围降水天气过程从昨天开启，20日至23日，受高空槽东移影响，中东部地区自西向东将有大范围降水天气过程。受此影响，我市也要迎来一次明显降水天气过程，最高气温将告别“30℃+”，进入相对舒适的20℃至30℃区间。降水停止后，蓝天白云、秋风送爽的好天气会跟大家见面，一年中最舒服的时候就要来啦！

　　市气象台预计，此次主要降水时段集中在今天白天，最高气温较前期下降8℃到10℃。气温下降明显，请大家注意添衣保暖，谨防感冒。此外，为缓解当前旱情，气象部门将抓住有利时机积极开展人工增雨作业，同时严密监测天气变化，及时做好各类气象服务。提醒农业部门关注最新天气预报预警信息，做好秋收秋种各项工作。来看一下今明两天的天气情况。

　　●今天：阴天有小到中雨，部分地区中到大雨，偏东风3级左右转西北风2级到3级，气温15℃到21℃。

　　●明天：阴天有小雨，偏西风2级到3级，气温14℃到22℃。(记者 牛鹏远 通讯员 禹东晖)
[ 责任编辑：潘亮]
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