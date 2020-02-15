2020年“创客中国”200强 有咱洛阳俩项目

创客中国大赛是工业和信息化部信息中心重点打造的，为广大中小企业及创客搭建的线上线下相结合的公共服务平台。近日工信部公布2020年“创客中国”中小企业创新创业大赛全国200强，我市企业组的“芯片封装关键基础材料”以及创客组的“宠物犬猫兔多联多价疫苗”项目成功入选，占全省入选数量一半。

创客中国大赛是工业和信息化部信息中心重点打造的，为广大中小企业及创客搭建的线上线下相结合的公共服务平台。近日工信部公布2020年“创客中国”中小企业创新创业大赛全国200强，我市企业组的“芯片封装关键基础材料”以及创客组的“宠物犬猫兔多联多价疫苗”项目成功入选，占全省入选数量一半。

其中，“芯片封装关键基础材料”项目由海普半导体(洛阳)有限公司提供，该项目已建设完工1500平方米无尘车间，拥有5条自主研发的锡球生产线以及16台大型检测仪器。项目现已研发出18种成熟的合金体系，能够满足客户对高、中、低等不同熔点产品的需求，实现了我国自主品牌产品对国外产品的替代，完成卡脖子工程突破。

“宠物犬猫兔多联多价疫苗”项目立志进行宠物疫苗国产化，打破国内宠物对进口疫苗产品的依赖，致力于打造“安全有效质量可靠”的国产宠物疫苗目标。该项目借助国家兽用药品工程技术研究中心完整的研发技术平台，规划设计系列符合我国宠物疫苗市场需求紧缺产品、替代国外进口系列产品，目前部分产品已获国家新兽药证书。

全国200强名单是在各地中小企业主管部门推荐区域赛获奖项目、大赛秘书处办公室推荐专题赛获奖项目、部属各高校推荐项目的基础上，经专家评审和现场公证形成的，具有极高含金量。此外，在省工信厅近日公布的2020年“创客中国”河南省中小企业创新创业大赛前20强中，我市企业占得7家。(洛报融媒记者 陈曦 通讯员 夏元祥)