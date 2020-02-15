洛阳加快构建文化传承创新体系 “书香洛阳”氛围浓厚

央视秋晚选址洛阳，离不开这座城市的“书香气息”。近年，洛阳市加快构建文化传承创新体系，深入实施“河洛书苑”城市书房、洛阳图书馆新馆、市少年儿童图书馆等文化惠民工程，营造“书香洛阳”浓厚氛围，以高质量文化服务供给增强群众的文化获得感、幸福感。

央视秋晚选址洛阳，离不开这座城市的“书香气息”。近年，洛阳市加快构建文化传承创新体系，深入实施“河洛书苑”城市书房、洛阳图书馆新馆、市少年儿童图书馆等文化惠民工程，营造“书香洛阳”浓厚氛围，以高质量文化服务供给增强群众的文化获得感、幸福感。

城市书房遍洛城

昨日，邱先生来到洛阳市涧西区天津路附近的牡丹广场城市书房，他凭身份证刷卡进入，在自助机上点击“办证”按钮，随后将身份证放至“身份证感应”处，再将100元现金放入“入钞口”，成功存入后，读者证即从“出证口”吐出，整个过程不超过1分钟。“办卡很便利，读书氛围很浓。”邱先生说。

如今的洛阳街头，一座座城市书房随处可见。温馨舒适的环境、门类繁多的藏书、便利齐全的设备、享受阅读的洛阳市民……一幅“书香洛阳”美丽画卷正徐徐展开。

营造“书香洛阳”浓厚氛围，积极推进全民阅读工作，离不开加大在支持实体书屋建设、增强文化服务供给等领域的投入。近年，洛阳市大力推进“河洛书苑”城市书房建设，这些书房通常建在交通便利的人口密集区域，每天开放时间不少于12小时，全年无休。此外，城市书房统一配置图书资源，所有图书集中采购，种类众多，复本率低，定期流转；统一配置自助设备，自助办证机、自助借还机、电子书下载机等一应俱全。

老城区洛八办城市书房

洛阳市在城市书房建设过程中，还积极融入洛阳文化元素。在西工体育场附近的一处城市书房，进门处一个诺大的“周”字格外醒目；在滨河北路附近的上阳宫城市书房，一朵朵雕刻的鎏金牡丹布满整个天花板……洛报融媒记者走访发现，在洛阳市目前建成投用的190座城市书房中，有的古香古色，有的时尚靓丽，这样既契合了洛阳深厚的历史文化底蕴，又处处散发着“开拓、创新”的新时代洛阳气息。

按照打造“15分钟阅读圈”的要求，今年洛阳市继续加大城市书房建设力度，确保年底前全市城市书房在200座以上。

“全民阅读”成风尚

阅读，在不知不觉间，已经成为洛阳市民的生活习惯。

老城区洛神公园城市书房

“我每天都带孩子来这里‘打卡’。这里除了有各种书籍可以阅读，还经常开展亲子阅读、读书会等活动。”在洛阳市老城区洛神公园城市书房，王女士说。

除了遍布街头的“小书房”，洛阳市还加快推进公共图书馆等“大书房”建设。

洛阳图书馆新馆

高一新生王语奇平时最爱阅读。在刚刚过去的暑假里，她和妹妹王语凝时常前往位于洛阳市洛龙区龙门大道71号的洛阳图书馆新馆看书。

洛阳图书馆新馆基藏书库

总建筑面积3.2万平方米，拥有各类纸质馆藏文献156.44万册，阅览座席1210个，日接待读者能力可达2000余人次；设有少儿、图书外借、古籍与地方文献、自助书吧等15个功能空间……如今，洛阳市图书馆新馆已成为洛阳市的公共服务文化新地标。

洛阳图书馆新馆少儿阅览室

机器人迎宾讲解、多个分类阅览区、VR等数字体验……每逢周末，位于洛阳会展中心3楼B区的洛阳市少年儿童图书馆总能吸引大量读者。“这里集趣味性、互动性、探索性为一体，可为广大小读者们提供一个梦幻般的读书空间。”洛阳市少年儿童图书馆馆长闫朝霞介绍，为了给孩子们提供多元化阅读体验，今年该馆投入100多万元，利用VR、AR等前沿数字技术建成数字体验区。

近年，为积极推进“书香洛阳”建设，洛阳市以城市书房建设为引领，全力开展全民阅读设施服务网络建设，公共图书馆、少年儿童图书馆、基层文化服务中心图书室、社区书房(农家书屋)、24小时自助图书设备、线上图书馆、流动图书车等设施网络日益完善，“全民阅读”蔚然成风。

管好用好是关键

文化惠民工程不但要建好，更要管好用好。以城市书房为例，洛阳市在建设和管理过程中，始终坚持“八统一”：统一书房名称为“河洛书苑”，统一制作悬挂LOGO标识并亮化，统一开放时间，统一配置图书资源，统一采购自助设备，统一培训工作人员，统一服务标准，统一配置便民服务设施。

此外，洛阳市遴选7个县(市)区开展试点工作，着眼推动城市书房可持续发展，探索科学有效的运行管理模式；加快推进全民阅读数字平台建设，根据大数据统计分析结果，实现图书推荐、线上线下互通等功能；通过采取政府购买服务、服务外包等形式，做好图书流转工作，实现城市书房图书定期流转，常态化更新……

“一个有魅力的城市，应该是一个散发着书香的城市。”洛阳市文化广电和旅游局相关负责人表示，今后洛阳市将持续推进城市书房、少年儿童图书馆等公共服务文化设施的建设，确保全民阅读工作高质量开展，进一步满足人民群众对于“精神食粮”的新需求、新期待。(洛报融媒记者 王子君 通讯员 毛楠 贺珊 石智卫 文/图)