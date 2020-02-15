“买遍中国”河南站在洛圆满收官 诸多洛阳元素闪耀央视舞台

“295761862元！”昨晚10点半，在隋唐洛阳城国家遗址公园天堂明堂景区的摄影棚内，实时销售数据最终定格于此。

“295761862元！”昨晚10点半，在隋唐洛阳城国家遗址公园天堂明堂景区的摄影棚内，实时销售数据最终定格于此。

当晚8点，“买遍中国·助力美好生活——央视新闻&国美零售全国31省份巡回带货直播”河南站在洛阳举行，与同期录制的央视中秋晚会隔路相望。

在当晚国美央视直播间中，知名主持人月亮姐姐、任鲁豫、鲁健，携嘉宾央视主持人孟盛楠、河南卫视主持人庞晓戈、“第二代音乐剧王子”郑棋元，与“美好生活国民顾问”国美零售总裁王俊洲、TCL实业副总裁陈绍林、三星电子大中华区彩电营销部销售总经理袁永军等一起带货直播，上演了一场融洛阳诗会、隋唐古风、河南特产美食及智能家电的晚会，与全国网友一起“花好月圆看秋晚”。

“毛尖儿茶香牡丹俏，河南这般好……”直播开场，一曲改编的《牧羊曲》，顿时把直播氛围带上浓浓的“豫见”味道。在随后的节目中，三位央视主持人更是化身“夸夸团”，用“洛阳诗会”的形式向全国观众展示洛阳独特的文化魅力。

这是“买遍中国”全国巡回活动继走进上海、黑龙江、四川、贵州、山东后的第六站活动，也是该活动首次将省、直辖市专场放在省会以外的城市。当晚的直播体现了浓郁的洛阳特色：其舞台正后方以明堂为背景，舞台一侧的背景墙上，几朵盛开的巨型牡丹气度雍容；在直播选品上，作为我市牡丹产业推出的高规格产品以及“豫酒振兴”的主力，洛阳牡丹饼、牡丹花茶、酒祖杜康等也悉数亮相。

“临黄河而知中国，临河洛而知华夏，选择洛阳，是对时机和地理的致敬。”谈及为何节目定点洛阳，央视新闻相关负责人王姗姗如是说。除了中秋晚会和“买遍中国”带货直播外，目前在洛还有于同一天访问洛邑古城的“云游中国”等多档央视节目正在录制，从不同角度肯定了河洛大地正轰然奏响的新时代文旅融合交响曲，千年古都“古今辉映诗和远方”气质尽显！

本次直播短短2个多小时，以2.95亿元完美收官。“买遍中国”带货直播充分发挥各方优势，与地方政府联动，挖掘消费潜力，带动地方经济发展，采用超级直播“顶流IP+知识型内容+场景”的模式，把洛阳乃至河南独特的历史文化底蕴、优越的自然环境、特色的小吃文化发展等诸多优势，充分展示出来。

除惊爆的家电产品和美食外，国美与央视新闻在直播中还提供了更便捷的物流服务。大家电“送装同步”+小家电、3C“闪店送”，形成了覆盖全国完善的物流配送服务体系，消费者在观看直播下单后可无忧送装，享受安心便捷的服务。(洛报融媒记者 陈曦 文/图)