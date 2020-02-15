伊川县公安局开展网络安全宣传周集中宣传活动

互联网的快速发展，离不开网络安全的护盾，2020年9月14—9月20日是国家网络安全宣传周。9月18日,伊川县公安局网监大队、政治处联合县委网信办，在县城人民大街开展2020年网络安全宣传周集中宣传活动。

互联网的快速发展，离不开网络安全的护盾，2020年9月14—9月20日是国家网络安全宣传周。9月18日,伊川县公安局网监大队、政治处联合县委网信办，在县城人民大街开展2020年网络安全宣传周集中宣传活动。县委常委、政法委书记赵颇等来到活动现场，向大家普及网络安全知识，并对网络安全工作提出要求。

在活动现场，该局网监大队与政治处民警通过宣传展板、宣传手册、现场讲解等形式，为过往群众宣传解读网络安全相关政策法规知识，介绍日常生活工作中存在的网络安全风险等，并结合身边电信诈骗的案例，让群众避免电信诈骗，也告诫大家不能从事网上违法犯罪，营造网络安全人人有责、人人参与的良好氛围。

该局民警在宣传活动中向群众展示了今年打击网络犯罪的成果，并针对网络安全基本知识以及如何防止网络犯罪进行宣传，对违法犯罪分子形成一种震慑力，通过丰富充实的网络安全宣传活动，使得大家更深刻的理解了网络安全的重要性，希望通过共同努力，为伊川广大群众创造和谐、清朗的网络环境。（通讯员 石伟召 郭亮泽）