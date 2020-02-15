洛阳一老人的3000多元落公交车上　智能调度系统帮找回

今日上午9时许，洛阳金海马家居广场公交发车点，来了一名神色焦虑的老人。“我包落到公交车上了，里面装着3000多块钱呢！”

今日上午9时许，洛阳金海马家居广场公交发车点，来了一名神色焦虑的老人。“我包落到公交车上了，里面装着3000多块钱呢！”

现场管理员当即安慰老人先别着急，之后详细询问了老人的乘车线路、下车时间、车辆及司机信息等情况，迅速判断出了老人的乘坐车辆。管理员通过电话联系到了智能调度工作人员。

智能调度工作人员说：“我们现在通过调度系统自带的IP电话可以直接联系到司机，最大限度减小对司机操作的影响。当时，司机段辉辉正在前往加气站，接到电话安全停车后，很快就找到了老人的包。整个过程也就几分钟。”

为减少老人的等待时间，司机段辉辉将包裹交给了对向行驶的司机，不到九点半老人就拿回了包，东西一件不少。

段辉辉说，老人、带小孩的人、儿童等最容易在车上落东西，尤其是在较长的线路上。建议乘坐公交时，物品不要离身，带包的时候把包带挎在手腕上。下车前提前做好准备，以免匆忙下车时忘记携带个人物品。(洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 赵承 文/图)