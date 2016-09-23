专家齐聚洛阳！“中华源·黄河魂”——2020年河洛文化研讨会开幕

今日上午，“中华源·黄河魂”——2020年河洛文化研讨会在河南科技大学开幕。

今日上午，“中华源·黄河魂”——2020年河洛文化研讨会在河南科技大学开幕。

本次研讨会由中国河洛文化研究会、河南省社会科学界联合会、河南省社会科学院、政协洛阳市委员会、中共洛阳市委宣传部主办，洛阳市社会科学界联合会、洛阳市社会科学院、河南科技大学承办。

黄河文化是中华文明的重要组成部分，是中华民族的根和魂。河洛文化是黄河文化的重要内容，举办河洛文化研讨会对洛阳具有十分重要的意义。近年，洛阳市以新发展理念为引领，围绕“中华源、黄河魂”主题，坚持保护固态、传承活态、发展业态，深化文旅融合，加快构建文化传承创新体系，着力打造国际人文交往中心和国际文化旅游名城，努力在推动文化繁荣兴盛上奋勇争先。

会议将持续至20日，期间，来自河南省社会科学院，郑州市、濮阳市、平顶山市、济源市、新乡市等社会科学界联合会，华北水利水电大学、山东师范大学等地的专家学者齐聚一堂，围绕河洛文化与黄河文化、河洛文化的时代价值、河洛文化与“一带一路”、河洛文化与大遗址保护利用、河洛文化与华夏历史文明传承创新区建设、河洛文化与客家文化、河洛文化与国际人文交往中心建设等展开深入研讨，并前往二里头夏都遗址博物馆、隋唐洛阳城国家历史文化公园等进行参观考察，结合2020年河洛文化旅游节相关文旅活动开展河洛文化推介活动。

与会专家纷纷表示，将为河洛文化、黄河文化的传承创新贡献更多真知灼见，助力洛阳扛稳保护传承弘扬黄河文化的历史责任，推动河洛文化在新时代发扬光大、繁荣兴盛。(洛报融媒记者 智慧 孟山 洛阳网记者 李珂尧 文/图)