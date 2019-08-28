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巨型机械熊猫雕塑“胖哒”空降泉舜国潮嘉年华开幕！

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-19 12:13

　　日前，一座巨型机械熊猫雕塑“胖哒”空降洛阳泉舜购物中心(以下简称“泉舜购物”)北广场，吸引了无数市民和游客驻足观赏。在今年国庆中秋双节来临之际，泉舜购物将围绕“国潮”主题，开启一场“嘿胖哒！”国潮嘉年华活动，邀您一起共度中秋，喜迎国庆。

　　记者今日在泉舜购物中心北广场看到，巨型国宝“胖哒”高高矗立着，萌态十足，十分惹人喜爱。这座巨型艺术装置整体高度15米，在地台设计上充满了洛阳元素。

　　据了解，“胖哒”是由中国青年艺术家毕横设计制作的巨型机械熊猫雕塑作品。9月26日，泉舜购物将邀请毕横来来洛举行艺术家见面会、做艺术主题演讲，同时邀请艺术系学生、教授、媒体等到场探讨交流，并限量签售“胖哒”周边系列纪念产品。

　　“胖哒”带你逛泉舜，吃喝玩乐得好礼。国庆中秋双节即将来临，近期，泉舜购物将推出“胖哒”超嗨美食节、“胖哒”送礼消费满额赠、银行联盟购物支付礼遇等一系列重磅活动，优惠多多、好礼多多。此外，还有寻找“胖哒”12生肖分身、“胖哒”带你揭晓星座答案馆等趣味活动，等您参与。

　　此外，泉舜购物还会在“十一”期间推出“嘿，胖哒！千人爱国快闪”、“第五届少年舞王争霸赛”、“中国三人篮球挑战赛”、“科比潮流展”、“中秋博饼挑战赛”等一系列好玩有趣的活动，请市民朋友千万不要错过！(记者 李珂尧)
[ 责任编辑：马佳佳]
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