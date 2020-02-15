一周内第三座！洛阳瀛洲路与南山大道互通立交刚刚开通

今日上午9时，洛阳市瀛洲路向南打通工程历时508天建设,提前52天建成通车。瀛洲路南山大道立交同时完工，4条转向匝道实现两条道路互通，成为本周继槐树湾立交、九都路李城桥立交后，第3座投用的大型立交，再次彰显了“洛阳速度”。

今日上午9时，洛阳市瀛洲路向南打通工程历时508天建设，提前52天建成通车。瀛洲路南山大道立交同时完工，4条转向匝道实现两条道路互通，成为本周继槐树湾立交、九都路李城桥立交后，第3座投用的大型立交，再次彰显了“洛阳速度”。

洛阳市住建局相关负责人介绍，瀛洲路向南打通工程位于洛龙区，北起站前西路与既有瀛洲路交叉口，向南依次下穿既有郑西高铁、4516专用线、郑西高铁立折线、洛宜铁路、石油专用线5条既有铁路网，并预留规划呼南高铁豫西通道、焦济洛城际铁路通道，终点至南山大道，并设置定向匝道立交。

其中，瀛洲路南山大道互通立交是南山大道快速化提升的一处控制性工程。东西向南山大道主线位于地上高架层，瀛洲路主线位于地面，同时通过4条定向匝道，实现西向北、东向北、北向西、北向东的4个方向的快速联通。

瀛洲路打通工程的完工，标志着连接涧西、高新和洛龙的又一条南北交通主干道——瀛洲路全线贯通，为下一步周山大道快速路改造奠定基础，是完善路网结构、缓解交通拥堵、方便群众出行的又一里程碑。

市住建局相关负责人介绍，因需全过程下穿铁路网，需在确保列车正常运行的情况下完成施工，危险系数之高、施工难度之大、手续办理之繁对此项目都是一种巨大的考验。该项目不仅是我市首个全程“涉铁”项目，也是市住建局首个“EPC”联合体项目，集设计施工为一体，包含道路工程、桥涵工程、排水工程及村道改移工程等建设内容，工程造价2.8亿元。

据介绍，按照洛阳市城建重点项目“百日攻坚”部署要求，9月底前，洛阳中心城区还将有一大批城建项目陆续投用。其中，未来一周，瀍涧大道王城大道快速路互通立交、望朝岭立交也将建成通车。一座座立交桥的投用惠民，将跑出洛阳副中心城市建设的“加速度”。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 高江鹏 曹淼亮）