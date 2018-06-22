您的感觉没有错！洛阳今年的三伏天确实凉快些

今年三伏天天气数据出炉了，三伏天除了“超长待机”40天，还有哪些不一样的地方？俗话说，热在三伏，但很多人感觉今年不太热，真的是这样吗？夏天降水最为集中，今年的雨是下得多了还是少了？记者采访洛阳市气象台，用数据为我市今年的三伏天和夏天画像。

今年三伏天天气数据出炉了，三伏天除了“超长待机”40天，还有哪些不一样的地方？俗话说，热在三伏，但很多人感觉今年不太热，真的是这样吗？夏天降水最为集中，今年的雨是下得多了还是少了？记者采访洛阳市气象台，用数据为我市今年的三伏天和夏天画像。 今年三伏天天气数据出炉了，三伏天除了“超长待机”40天，还有哪些不一样的地方？俗话说，热在三伏，但很多人感觉今年不太热，真的是这样吗？夏天降水最为集中，今年的雨是下得多了还是少了？记者采访洛阳市气象台，用数据为我市今年的三伏天和夏天画像。 时长 三伏天时长：“超长待机”40天 往年三伏天 ●时间：7月中旬至8月中旬 ●时长：不固定 7月 初伏10天 8月 中伏20天末伏10天 今年三伏天 ●时间：从7月16日开始到8月24日结束 ●时长：长达40天 气温 三伏天气温：较常年同期平均气温低1.1℃ 今年三伏天期间 我市平均气温24.8℃ 较常年同期平均气温低1.1℃ 比去年同期平均气温低2℃ 您的感觉没有错，今年的三伏天确实凉快些。 降水 三伏天降水量：接近常年平均水平，为正常年景 今年三伏天期间 我市平均降水量为165.6毫米 比常年同期偏少2% 比去年同期偏少10% 市气象台工作人员介绍，降水量与常年同期相比在正负20%之间，均属于正常年景。总的来说，今年气温相对偏低，降水量接近常年平均水平。（记者 郭飞飞 通讯员 张俊洁 视觉设计/洛报集团版式工作室）