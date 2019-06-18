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老人寻儿十年 民警助母子终团圆

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-19 09:42

　　十年前，她的小儿子外出闯荡，从此杳无音信；十年来，她和家人苦寻，始终没能得偿所愿。于是，她向公安机关求助，终于在汝阳县公安局十八盘派出所民警的帮助下，在今年中秋节前和小儿子团聚。

　　今年8月的一天，家住汝阳县十八盘乡的老人李小兰(化名)拄着拐棍来到十八盘派出所，向教导员张可飞说出了自己多年来心中的牵挂。十年前，李小兰的小儿子刘伟(化名)外出闯荡，离家之后再无音信。十年来，老人思儿心切，时常以泪洗面，家人到处寻找，可始终没有找到刘伟。在此期间，李小兰的老伴过世，离世前也没能见孩子最后一面；他们原来居住的村子因建设前坪水库整体搬迁，家里的老房子早已拆了。

　　李小兰说，她最大的愿望就是能和孩子团聚，她一直担心失散的儿子找不到家，于是向公安机关求助。

　　看着年逾花甲的老人，张可飞一边安慰她，一边耐心询问刘伟的个人信息。

　　随后，张可飞和民警桑汝斌、李昂等人走村入户，了解刘伟的相关信息，还积极和汝阳县公安局的其他部门沟通并进行查询，始终没有获得有价值的线索，但他们没有放弃寻找。

　　终于，功夫不负有心人。今年9月1日，正奔波在办案途中的张可飞接到一条消息：今年5月，刘伟在北京市通州区办理了一张银行卡，8月底还在附近有过消费记录。张可飞判断，刘伟很可能目前在北京市通州区，他立即顺着这条信息搜集更多刘伟的线索。刘伟的家人根据线索到北京市通州区寻找。

　　9月13日，李小兰的大儿子从北京给张可飞发来一条令他兴奋不已的微信：“张哥好，我弟找到了！谢谢！”张可飞得知，当离家十年的刘伟给母亲拨通电话的那一刻，母子俩泣不成声，刘伟马上买了票，14日坐火车返回了家乡。

　　张可飞还得知，十年前刘伟独自外出闯荡，想干成一番事业。但十年里，他始终没有取得理想的成绩，自尊心极强的他一直没有勇气和家里联系。

　　张可飞等人不但帮助李小兰找到了儿子，还打破了刘伟心中的芥蒂，让这对母子在中秋节前夕团圆。母子俩对张可飞等人不停地道谢，称会好好弥补这十年错过的亲情。(记者 郭秩铭)
[ 责任编辑：马佳佳]
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