老人在街头跌倒 警车变“急救车”送其就医

“老人已无大碍，感谢民警周永波及其同事。”昨日，市民张女士说，她朋友的母亲在街头跌倒，周永波与同事将老人搀扶起来，两名辅警用轮椅推着老人就诊，还贴心地将手垫在老人头下以免其硌得慌。

“老人已无大碍，感谢民警周永波及其同事。”昨日，市民张女士说，她朋友的母亲在街头跌倒，周永波与同事将老人搀扶起来，两名辅警用轮椅推着老人就诊，还贴心地将手垫在老人头下以免其硌得慌。

日前，张女士接到好友任先生的电话，对方说其母亲在老城区西关跌倒，让她过去看看情况。她赶到现场时，老人正在路边坐着，不过精神恍惚、浑身无力，一名民警与几名辅警陪在老人左右。她了解到，老人因低血压跌倒，执勤民警周永波等人见状，将老人搀扶至路边。

令张女士感动的是，周永波安排两名辅警，开着警车将她与老人送到附近医院。“两名辅警很贴心，用医院的轮椅推着老人就诊。”张女士说，老人的头部靠在一侧车把附近，推轮椅的辅警就将手垫在老人头下，以免老人硌得慌。任先生到达医院后，两名辅警才离开。第二天，任先生与母亲将一面锦旗送给周永波等表示感谢。

记者联系到周永波得知，他是老城交巡大队一中队民警，两名辅警叫贾毅飞和王勇。“推轮椅的是贾毅飞，小伙儿平时心思细腻。”周永波笑着说，这是他们应该做的，只要老人没事就好。(记者 魏巍)