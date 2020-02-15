点赞！公交车司机逆行送晕倒乘客就医 其他乘客主动为他作证

“啥时候都是救人要紧。”昨日，说起驾车逆行送晕倒乘客就医一事，17路公交车司机郝强说。前几天，一名患有心脏病的男乘客突然晕倒在车内，为尽快将人送到医院，他驾车逆行约200米。此举也得到车上乘客的支持，一些人还主动留下联系方式愿为他作证。

送乘客就医的郝强

“啥时候都是救人要紧。”昨日，说起驾车逆行送晕倒乘客就医一事，17路公交车司机郝强说。前几天，一名患有心脏病的男乘客突然晕倒在车内，为尽快将人送到医院，他驾车逆行约200米。此举也得到车上乘客的支持，一些人还主动留下联系方式愿为他作证。

他想逆行送晕倒乘客就医，得到大家支持

郝强今年37岁，开公交车有5年了。15日中午，他驾车沿九都路由西向东行驶，车上乘客不多，只有六七个人。当车顺着定鼎立交桥爬坡时，他忽然听到有人喊“司机停车，有人犯病晕倒了”。他通过后视镜一看，后门处一名男乘客倒在车厢里，他立即打开双闪靠边停车。

“同志醒醒。”郝强快步走到男子跟前呼唤，可对方双眼紧闭，没有任何反应。这是郝强第一次遇到这种情况，他询问车上是否有医护人员，大家纷纷摇头，他赶紧让乘客帮忙拨打了110和120。

郝强观察发现，晕倒男子没有抽搐，不像癫痫发作。“我担心那名男子突发心肌梗死或脑梗死。”郝强说，救护车赶到需要一段时间，他决定送晕倒男子去医院，洛阳市中医院西工院区南院就在附近。

可是，郝强面临一个难题，如果正常行驶的话，路程远、花费时间长，逆行的话只需要约200米即可到达医院。他把逆行送病人的想法告诉其他乘客，大家都说救人要紧，纷纷支持他。

一名乘客突然在车内晕倒 （监控截图）

担心他被交警处罚，乘客留下电话帮他作证

事发时正值中午，路上车不多，郝强打开双闪、按着喇叭倒车，仅用一两分钟就将车开到了医院门口，其间，其他乘客在晕倒男子身边守护。他停稳车后飞奔下去，向导医台值班人员求助。急诊科医护人员此前已接到求助电话，推着担架、携带急救箱刚好出来。“当时,那名晕倒男子已经苏醒，不过身体虚弱。”郝强说，他协助医护人员将该男子搀扶到担架上后返回车上。

为避免因逆行送人被交警部门处罚，郝强打电话向领导汇报此事后，赶紧拨打110报备。令他感动的是，车上乘客纷纷主动留下联系方式，愿意为他作证，说有需要可随时与他们联系。最终，他记下其中4名乘客的手机号。

事后，郝强得知，那名晕倒的男子当天症状好转后离开医院。

公司已将此事上报，准备给予他一定奖励

说起此事，车上乘客翟先生对郝强竖起大拇指。他说，当时车速不快，那名男子突然晕倒，把大家吓了一跳，幸亏郝强处置及时，以最短的时间将人送到医院，他们愿意为这样的好司机作证。

郭女士当天也乘坐了那趟车。“司机沉着冷静，做得很好。”郭女士说，车上乘客也都理解，并且配合司机的工作，没有任何怨言。

洛阳市中医院西工院区南院急诊科医生告诉记者，晕倒的男子姓杨，30多岁，患有心脏病，当天经过治疗，身体逐渐恢复正常。

昨日，记者从郝强所属的市公交集团四分公司获悉，目前，公司已将此事上报管理部门，准备给予郝强一定奖励。（记者 魏巍 通讯员 赵承 文/图）