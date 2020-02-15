洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

点赞！公交车司机逆行送晕倒乘客就医 其他乘客主动为他作证

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-19 09:42

送乘客就医的郝强

　　“啥时候都是救人要紧。”昨日，说起驾车逆行送晕倒乘客就医一事，17路公交车司机郝强说。前几天，一名患有心脏病的男乘客突然晕倒在车内，为尽快将人送到医院，他驾车逆行约200米。此举也得到车上乘客的支持，一些人还主动留下联系方式愿为他作证。

　　他想逆行送晕倒乘客就医，得到大家支持

　　郝强今年37岁，开公交车有5年了。15日中午，他驾车沿九都路由西向东行驶，车上乘客不多，只有六七个人。当车顺着定鼎立交桥爬坡时，他忽然听到有人喊“司机停车，有人犯病晕倒了”。他通过后视镜一看，后门处一名男乘客倒在车厢里，他立即打开双闪靠边停车。

　　“同志醒醒。”郝强快步走到男子跟前呼唤，可对方双眼紧闭，没有任何反应。这是郝强第一次遇到这种情况，他询问车上是否有医护人员，大家纷纷摇头，他赶紧让乘客帮忙拨打了110和120。

　　郝强观察发现，晕倒男子没有抽搐，不像癫痫发作。“我担心那名男子突发心肌梗死或脑梗死。”郝强说，救护车赶到需要一段时间，他决定送晕倒男子去医院，洛阳市中医院西工院区南院就在附近。

　　可是，郝强面临一个难题，如果正常行驶的话，路程远、花费时间长，逆行的话只需要约200米即可到达医院。他把逆行送病人的想法告诉其他乘客，大家都说救人要紧，纷纷支持他。

一名乘客突然在车内晕倒 （监控截图）

　　担心他被交警处罚，乘客留下电话帮他作证

　　事发时正值中午，路上车不多，郝强打开双闪、按着喇叭倒车，仅用一两分钟就将车开到了医院门口，其间，其他乘客在晕倒男子身边守护。他停稳车后飞奔下去，向导医台值班人员求助。急诊科医护人员此前已接到求助电话，推着担架、携带急救箱刚好出来。“当时,那名晕倒男子已经苏醒，不过身体虚弱。”郝强说，他协助医护人员将该男子搀扶到担架上后返回车上。

　　为避免因逆行送人被交警部门处罚，郝强打电话向领导汇报此事后，赶紧拨打110报备。令他感动的是，车上乘客纷纷主动留下联系方式，愿意为他作证，说有需要可随时与他们联系。最终，他记下其中4名乘客的手机号。

　　事后，郝强得知，那名晕倒的男子当天症状好转后离开医院。

　　公司已将此事上报，准备给予他一定奖励

　　说起此事，车上乘客翟先生对郝强竖起大拇指。他说，当时车速不快，那名男子突然晕倒，把大家吓了一跳，幸亏郝强处置及时，以最短的时间将人送到医院，他们愿意为这样的好司机作证。

　　郭女士当天也乘坐了那趟车。“司机沉着冷静，做得很好。”郭女士说，车上乘客也都理解，并且配合司机的工作，没有任何怨言。

　　洛阳市中医院西工院区南院急诊科医生告诉记者，晕倒的男子姓杨，30多岁，患有心脏病，当天经过治疗，身体逐渐恢复正常。

　　昨日，记者从郝强所属的市公交集团四分公司获悉，目前，公司已将此事上报管理部门，准备给予郝强一定奖励。（记者 魏巍 通讯员 赵承 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·她咳嗽近一年，竟是把瓜子皮吃进了气管
  • ·他因消化不良就医，谁知竟患心绞痛
  • ·把肝脏“养胖”，容易增加患肝癌风险
    		•
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着...
    入秋，洛阳山山水水的妙处都在哪里？循着幅幅画作来看
        “你们平时跑的地方多，洛阳周边有哪些适合写生的地儿？”前不久，记者一位开画室的朋友咨询。这倒把我问住...
  • ·自驾乡野间 俯仰皆是景
  • ·新安仓头镇东岭村：黄河岸边油葵花海 古村古树溪水潺潺
  • ·自制鸡蛋卷 营养又美味
    		•
    		 
    新闻排行
  • 一周内第三座！洛阳瀛洲路与南山大道...
  • 注意！今晚洛阳开元湖周边进行车辆人...
  • 央视秋晚舞美总监许林江：中秋国庆喜...
  • 三门峡市党政考察团来洛
  • 河南工业设计（技术产品）博览会暨云...
  • 厉害！一款“洛阳制造” 两项“世界首...
  • 周末去哪儿逛？来洛邑古城逛“老字号...
  • 蓝天征集令！@全体洛阳人，快来晒出你...
  • 李亚主持召开市委全面深化改革委员会...
  • 全国首期！近160名教师来洛阳参与这项...
    		•
    百姓呼声
  • · 《百姓呼声》每日简报 | 9月17日
  • · 洛阳旅游年票今年十一假期期间能否使用？
    • 精彩图片
    洛阳王城公园举办第十...
    洛北板块又有一座大型...
    小游园里大民生 洛阳已...
    国内拳击高手将亮相洛...
    精彩热帖

    车展车模

    行乐道 观夜色

    虫儿的杰作

    蓝天白云
    /家里的仙人掌开花了
    /《撕书，剪报，电子版》
    /【铁军视角】首届“古洛酒铺杯”，摄影比赛
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605