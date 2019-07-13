全国男子拳击锦标赛在宜阳开赛

17日下午，我省今年承办的首场全国性体育赛事——2020年“洛阳家鑫杯”全国男子拳击锦标赛在宜阳凤凰岭生态体育文化公园开赛。

比赛现场 记者 鲁博 摄

17日下午，我省今年承办的首场全国性体育赛事——2020年“洛阳家鑫杯”全国男子拳击锦标赛在宜阳凤凰岭生态体育文化公园开赛。

本次比赛由中国拳击协会主办，省体育局和市政府承办，是我省今年承办的首场全国性的对抗性项目A级赛事。与往年相比，今年的赛事具有参赛人数多、奖金丰厚、增设五项体能测试等特点。

按照常态化疫情防控要求，赛区采取封闭化管理，制订严格的疫情防控方案，所有进入赛区的人员均须验证健康码并接受核酸检测；赛场内外及公共场所开展全面消杀，对赛区相关人员进行体温监控。

本次比赛设52公斤级、81公斤级、91公斤级等10个级别项目，共有来自全国的40支代表队292名选手参赛。本次比赛将持续至22日，其间，里约奥运会铜牌得主、全运会冠军胡建关，全运会三连冠选手麦麦提图尔孙·琼等众多国家队主力将登场亮相，并迎来他们今年的国内赛场首秀。(记者 孟山)