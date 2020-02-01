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水务集团推出免费接水服务　助力洛阳打造一流营商环境
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-19 09:42

水务集团工作人员上门提供服务

　　自9月1日起，洛阳北控水务集团(简称水务集团)在全省率先推出免费接水服务。我市一生物技术有限公司就是首批享受到该服务的企业。

　　该公司负责人说：“我们内部的消防水池还在建设中，9月1日，我打电话想先咨询下，没想到不到一周，水池还没建好，水就接通了。而且，我一个手续也没跑，工作人员就给办齐了，省心省事儿。”

　　截至目前，我市已有多家企业享受到这一服务，预计该服务全年可为我市工商业项目及单位接水节省费用2000余万元。

　　免费接水，主要针对城市供水管网覆盖区域内的工商业一次网新接水项目。除规划审批及测绘、道路恢复、绿化移植等行政事业性收费外，水务集团承担项目建设规划红线外的接水设计、施工安装、工程材料、计量器具、监理费用等，客户“获得用水”实现零费用。

　　对于企业来说，“获得用水”不仅费用为零，而且实现了零跑腿、零资料。企业拨打“小水牛”服务热线9610001，服务专员就会提供上门服务，全程代跑代办，相关资料全部从后台系统调取。为提高工作效率，水务集团减少办理环节，压缩办理时限，客户从接水申请到验收通水，仅需2个工作日。

　　水务集团相关负责人说：“接水，是供水企业服务客户的首要环节。我们将继续对标国内先进城市，提升服务水平，助力我市打造一流营商环境。”（记者 郭飞飞 通讯员 程琳 文/图）
[ 责任编辑：马佳佳]
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