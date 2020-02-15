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全国首期！近160名教师来洛阳参与这项培训
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳晚报 2020-09-19 09:42

　　昨日上午，全国首期1+X呼叫中心客户服务与管理职业技能等级证书考评员培训班暨河南省职业院校1+X呼叫中心客户服务与管理职业技能等级证书师资培训班在我市开班。在为期3天的培训中，来自全国的近160名教师将参与培训。

　　“1+X证书试点项目是继订单式培养、现代学徒制等教育形式之后，职业教育又一次重要的教育改革。”市教育局职成高科相关负责人说。

　　去年年初，国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》要求，从2019年开始，在职业院校、应用型本科高校启动“学历证书＋若干职业技能等级证书”(即“1+X”证书)制度试点工作。学历证书能反映学校教育的人才培养质量，而职业技能等级证书则是学生、社会人员职业技能水平的凭证，反映个人职业生涯发展所需的综合能力，1+X证书制度鼓励学生在获得学历证书的同时，积极取得多类职业技能等级证书。

　　对于职业学校来说，建立一支高素质的教师队伍是此次改革顺利进行的关键。作为本次培训承办单位的市中等职业学校(洛龙校区)，是全国最早开设客户信息服务专业的学校。此次培训将从考核方案、考核管理等多方面入手，让参与培训的教师掌握相关专业证书考试标准。

　　“客户信息服务又叫呼叫中心服务，属于我国战略新兴产业。”市中等职业学校(洛龙校区)相关负责人说。培训结束时将对参与教师进行考核，培训考核总分75分(满分100分)以上为合格，可获由培训评价组织颁发1+X呼叫中心客户服务与管理职业技能等级考评员师资培训结业证书及考评员证卡。

　　相关链接

　　呼叫中心客户服务与管理广泛应用于政府服务、通信、金融、电子商务、物流等第三产业，以咨询、营销、服务、技术支持等为主要工作内容。据工信部和国家统计局最新调研数据显示，呼叫中心人才缺口150万人，并以每年20%的速度增加，基础型、应用型、技术性人才高薪难觅，具备市场需求广、入学门槛低、学习周期短、学习成果转化快、人才需求量大、大城市就业、工作环境好等特点。（记者 焦琳 通讯员 王三河）
[ 责任编辑：马佳佳]
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