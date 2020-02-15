有历史、有故事、有文化！这样的“夜洛阳”您见过吗？

连日来，“古都夜八景”面向全国的征名活动受到社会各界的广泛关注。夜晚的洛阳有哪些有历史、有故事、有文化的地方？今天这三个夜景打卡地，将带您认识一个全新的“夜洛阳”。

连日来，“古都夜八景”面向全国的征名活动受到社会各界的广泛关注。夜晚的洛阳有哪些有历史、有故事、有文化的地方？今天这三个夜景打卡地，将带您认识一个全新的“夜洛阳”。

龙门石窟

龙门石窟是中国石刻艺术宝库之一，现为世界文化遗产、全国重点文物保护单位，位于伊河两岸的龙门山与香山上。龙门石窟与莫高窟、云冈石窟、麦积山石窟并称中国四大石窟。

龙门石窟开凿于北魏孝文帝年间，之后历经东魏、西魏、北齐、隋、唐、五代、宋等朝代连续大规模营造逾400年，南北长达1公里，今存有窟龛2345座，造像10万余尊，碑刻题记2800余品。其中“龙门二十品”是魏碑书法精华，褚遂良所书的“伊阙佛龛之碑”则是初唐楷书艺术的典范。

乘坐画舫畅游伊河，欣赏夜间龙门山色；拾级而上探寻石窟，灯光映衬出优美静谧。今年，龙门石窟推出的“诗之龙门”主题夜游活动，灯光驱散了龙门的黑夜，织就万般绚丽景象，游人在夜幕下感受世界文化遗产的别样魅力。

广州市场

“一五”时期，为解决从全国各地来洛建设者的生活保障问题，上海市场、广州市场应运而生，但随着商业综合体和其他商圈的崛起，广州市场在激烈的竞争中日趋式微。去年，我市针对广州市场自身条件，重新准确定位，启动广州市场步行街改造提升工程。

广州市场步行街改造提升工程东起太原路，西至皖中路，北起景华路，南至安徽路，呈“井”字形，总面积约77608平方米。本次改造采用民国建筑设计风格，对原建筑外立面、街区路面、街区亮化及配套水电气暖设施进行优化提升，“民国井巷”和广州街市风格给新广州市场带来了特色优势，让这里既有烟火气，也有国际范儿，成为洛阳新的“夜明珠”。

城市书房

在洛阳，出门只需要走十几分钟，就能在大街小巷、城市游园等处，找到一座城市书房。近年，洛阳把城市书房建设列入重点民生实事，着力推动全民阅读，打造“15分钟阅读圈”，已建成的190座城市书房成为街头一道道风景线，更成为洛阳温暖的文化地标。

今年以来，为丰富市民的业余生活，让更多市民感受古都夜间的美好，不少城市书房开放至21:30，同时组织开展系列夜读活动，越来越多的市民在下班、放学后走进书房阅读充电，丰富精神文化生活。如今，在夜幕降临的洛阳城里，一座座灯火通明的城市书房点亮了古都“夜文化”，提升了古都“夜品位”。（记者 李冰）