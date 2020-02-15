不是烟花太绚烂，而是“城长”够惊艳（洛谭说事）

日前，央视中秋晚会在洛阳录制，伴随着绚丽的烟花在夜空绽放，洛阳城的美丽夜景也走红网络，一次次带给人震撼。“不是烟花太绚烂，而是‘城长’够惊艳。”有网友发出如是感叹，这或许道出了不少人的心声。是啊，真正直抵人心、令洛阳人心潮澎湃的，又怎能只是烟花呢？

日前，央视中秋晚会在洛阳录制，伴随着绚丽的烟花在夜空绽放，洛阳城的美丽夜景也走红网络，一次次带给人震撼。“不是烟花太绚烂，而是‘城长’够惊艳。”有网友发出如是感叹，这或许道出了不少人的心声。是啊，真正直抵人心、令洛阳人心潮澎湃的，又怎能只是烟花呢？

如果你关注这几天的朋友圈，就不难发现，在许多展示洛阳夜景的热门视频下方，最能引发共鸣的，莫过于对城市的“感言”。有人惊叹“好像回到了大唐盛世”，有人感慨“魅力洛阳惊艳了世界”，有人坦言“洛阳让人看到了复兴的希望”……这些留言字里行间所流露的，是人们对这座城市的喜爱，是为这座城市昂扬向上的活力感到自豪。就连很多外地网友也难掩激动，纷纷表示“如今洛阳建设得真漂亮，真羡慕生活在这座城市里的人”。

煌煌河洛今胜昔，天翻地覆慨而慷。城市发展的绚丽出彩，才是人们欣赏这座城市的重点，才是打动人心的硬核。从隋唐洛阳城国家历史文化公园连点成片，到二里头夏都遗址博物馆人气爆棚，一个个“城市新地标”让历史文化“火”了起来；在小游园的遍地开花中，在河洛书苑的爆发式增长中，在快速路的延伸中，城市内外兼修让这座千年古都“亮”了起来；从伊河畔桨声灯影中的龙门山色，到气势恢宏的应天门3D投影灯光秀，再到古色古香的洛邑古城，在精雕细琢中这座城市“时尚”了起来……如今的洛阳，“古今辉映”的独特气质越来越令人心驰神往。

中秋遇上国庆，在这样一种特别的时刻，央视中秋晚会在洛阳举办，不也从一个侧面印证了这座千年古都新的活力和魅力？其实，央视中秋晚会落户洛阳，一次次烟花的升空，为我们重新打开了一个审视洛阳的窗口，让人们看到这座城市在经历日新月异的发展之后焕发的激情，让人们看到这座城市身上升腾的希望。

烟花绚烂映盛世，洛阳，会一直“燃”下去！（新闻观察员 洛谭）