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品美食 赏工艺 ！“老字号嘉年华”活动在洛阳启动
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-19 08:48

　　昨日，由省商务厅、市政府主办的“老字号嘉年华”活动在老城区洛邑古城启动。来自省内的100多家老字号企业齐聚洛阳，市民在现场品尝特色美食的同时，还可欣赏精彩的文艺演出。

　　“老字号嘉年华”活动是“古都新生活”商贸领域系列促消费重点活动之一，以“国潮国货品质生活”为主题，以中华老字号、地方老字号产品为重点，兼顾地方特色非遗产品，通过集中展销、技艺展示、消费体验及线上推广等方式，充分发挥老字号企业及品牌在扩内需、促消费中的积极作用，将给洛阳市民带来一次独特的消费体验。

　　据悉，“老字号嘉年华”活动邀请的老字号企业涉及餐饮、零售、食品、酿造、医药等多个行业。我市有20多家老字号企业参加“老字号嘉年华”活动，可谓一次大规模的集体亮相。

　　记者在现场看到，不仅有洛阳的真不同、铁谢羊肉汤、横水卤肉、新安烫面角，开封桶子鸡、武陟油茶、道口烧鸡、三门峡老刘氏麻花等美食，还有洛阳铲、平乐正骨、西关杨氏沙园膏药、驻马店正道香油、禹州钧窑等老字号产品亮相。想要领略全省各地老字号魅力的市民，可在这里“一网打尽”。

　　“老字号嘉年华”活动在洛邑古城南广场举行，将持续至9月20日(本周日)。

　　省商务厅二级巡视员费全发、副市长胡加彬参加启动仪式。(记者 李迎博 通讯员 马晓博)
[ 责任编辑：马佳佳]
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