洛阳市人民防空办公室原党组成员、副主任原国胜被开除党籍、开除公职

日前，经洛阳市委批准，洛阳市纪委监委对洛阳市人民防空办公室原党组成员、副主任原国胜严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 日前，经洛阳市委批准，洛阳市纪委监委对洛阳市人民防空办公室原党组成员、副主任原国胜严重违纪违法问题进行了立案审查调查。 经查，原国胜违反中央八项规定精神，违规收受礼金、礼品；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项；违反工作纪律，不正确履行人防工程建设签证审核把关职责；利用职务上的便利，为他人谋取利益并非法收受财物，涉嫌受贿犯罪。 原国胜身为党员领导干部，丧失理想信念，背离初心使命，纪法意识淡薄，且在党的十八大后不收敛、不收手，应予严肃处理。依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经市纪委常委会会议研究并报市委批准，决定给予原国胜开除党籍处分；由洛阳市监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。