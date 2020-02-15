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瀍河区二级调研员毛红伟严重违法被开除公职
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-19 08:48

　　日前，经洛阳市委批准，洛阳市监委对瀍河区二级调研员毛红伟严重违法问题进行了立案调查。

　　经查，毛红伟违规收受礼金和购物卡；违规报销个人费用；违规协调使用公款支付农民工工资；利用职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，涉嫌受贿犯罪。

　　毛红伟身为领导干部，理想信念丧失，纪法意识淡薄，构成职务违法并涉嫌犯罪，且在党的十八大后不收敛、不收手，应予严肃处理。依据《中华人民共和国监察法》《中华人民共和国公职人员政务处分法》等有关规定，经洛阳市纪委常委会会议研究并报洛阳市委批准，决定由洛阳市监委给予其开除公职处分，收缴其违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。
[ 责任编辑：马佳佳]
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