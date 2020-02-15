孟津抓好示范带动、建立乡土人才驿站、做优服务

近日，在位于孟津县朝阳镇闫凹村的一处大棚里，谢静静小心解开套袋，一串葡萄颜色翠绿、颗粒又大又饱满，犹如一串绿宝石，在阳光下闪烁着晶莹的光泽，散发着香气。

近日，在位于孟津县朝阳镇闫凹村的一处大棚里，谢静静小心解开套袋，一串葡萄颜色翠绿、颗粒又大又饱满，犹如一串绿宝石，在阳光下闪烁着晶莹的光泽，散发着香气。

品尝一颗葡萄，味道香甜，回味中还有特别的玫瑰香味。“口味达标了，今年的‘阳光玫瑰’葡萄可以上市啦！”谢静静语气轻松愉快，脸上挂满了丰收的喜悦。

谢静静2011年返乡创业，至今已是第10个年头。作为一名“85后”大学生，好不容易考上大学，为啥还要回来种地？谢静静说，自己是土生土长的孟津人，对这片土地有眷恋，回来创业，心里踏实。

创业之路并非一帆风顺，谢静静一边“交学费”，一边总结经验。如今，她已经是当地小有名气的草莓和葡萄种植户，附近村民遇到种植难题都愿意来请教她。2012年8月，她又成立了静年华种植专业合作社，共带动附近5个村子150多名农村劳动力就业。

像谢静静一样活跃在田间地头、农家小院的“返乡创业人才”“土专家”“田秀才”等，在孟津县共计1332名，涉及种植、养殖、电商、绘画等多个领域。他们具备丰富实践经验和专业知识，在当地产业发展中往往起到“领头雁”的作用。近年，孟津聚焦助力脱贫攻坚、服务乡村振兴，加大对农村“土专家”“田秀才”等乡土人才的培育力度，通过抓好示范带动、建立乡土人才驿站、做优服务等，为推动乡村振兴提供有力的人才支撑。

日前，在位于孟津县白鹤镇的黄河石画乡土人才驿站内，小小一间屋子挤满了前来学习黄河石画的附近村民。

“赵老师，你看看这块黄河石画点儿啥合适？”“现红，梅花枝条放这个位置，中不中？”画师赵现红拿着黄河石，认真和村民一一交流。

“今年乡土人才驿站挂牌成立后，对黄河石画有兴趣的村民都愿意来这里交流，大家互通有无、共同进步。”赵现红说，这不，自己正计划等秋收结束后，再开个黄河石画的免费培训班。

目前，孟津县共建成乡土人才驿站10个。利用乡土人才驿站，乡土人才通过组织开展讲座、到田间地头指导、组织外出观摩考察等，更好地发挥出技术带头和产业引领示范作用，带动农村产业发展。

“乡土人才是助推乡村振兴的重要力量，如何让乡土人才真正‘强’起来、‘活’起来、‘香’起来，在更大范围内更好地发挥作用，一直是我们思索的问题。”孟津县委负责人表示，下步孟津将把人才振兴放在乡村振兴的重要位置，不仅要培养一批乡土人才，还要创新培养机制和保障机制，用好1332名乡土人才，使乡土人才的榜样示范作用得到充分发挥，让乡土人才真正带领一方群众富起来。（记者 孙小蕊 通讯员 王明明）