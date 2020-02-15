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注意！今晚洛阳开元湖周边进行车辆人员临时管控
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳市公安局 2020-09-19 08:22

　　关于对洛龙区部分路段进行临时交通管控的通告

广大市民：

　　为维护良好的社会秩序和公共安全，确保央视中秋晚会现场录制效果，经研究决定：2020年9月19日期间晚19时—21时，对开元湖周边进行车辆人员临时管控。请广大市民合理安排出行时间和路线，绕避交通管控区域，服从现场执勤人员指挥。

　　(一)核心封控区域：政和路(不含)以南、牡丹大道(不含)以北、金城寨街(不含)以东、厚载门街(不含)以西。

　　(二)外围管控区域：太康路以南，牡丹大道以北、龙门大道以西、王城大道以东。

　　(三)根据流量变化，由远至近、由外至内，对东、西、南、北四个方向采取定向人员交通管控分流。

　　(四)交通管控期间：1、为保证活动顺利进行，人员有效疏散，外围管控区域内停车泊位临时取消，车辆可临时停放至体育中心广场或其他停车区域。2、执行任务的警车、消防车、救护车等其他保障车辆准许进入交通管控区域。同时，交通管控范围内公交线路将进行适时调整。

　　市公安局及交通管理部门将根据交通流量实际情况，提前或推迟交通管控时间，扩大或缩小管控范围。由此给广大市民带来的不便，敬请谅解。

　　特此通告。

　　洛阳市公安局

　2020年9月18日
[ 责任编辑：马佳佳]
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