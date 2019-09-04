洛阳中秋风俗之吃月饼

洛阳地区一直有吃月饼、送糕、祭月等中秋节风俗。

洛阳地区一直有吃月饼、送糕、祭月等中秋节风俗。

我市知名历史学者郑贞富介绍，中秋节吃月饼最早可追溯到周代，源于民族拜月的仪式。“只是这时的月饼还不叫月饼。”

唐朝时，“月饼”初见记载——唐僖宗在中秋节吃月饼，听说新科进士在曲江开宴，便命御膳房用绫包裹月饼赏赐给他们。宋代时，有关“月饼”的记载开始多了起来。苏东坡有诗云：“小饼如嚼月，中有酥和饴。”但这时月饼仍未普及。到了明代，月饼才真正成为中秋节正式的应节食品，并在民间逐渐流传。

郑贞富说，在明清和民国时期，一些洛阳人会自制月饼——首先用面粉做皮，包上白糖、芝麻、桂花等，外压月亮、桂树、兔子等图案，然后在锅内烙制。自制月饼的风俗主要存在于洛阳南部深山区。其他大部分家庭，是到市、镇购买糕点店制作的月饼。这种月饼，是洛阳传统月饼，俗称“老月饼”。

晚清、民国时期，洛阳城有五家著名糕点店，分别是合盛栈、四茂恒、长春、一枝春、崧茂栈，除崧茂栈在东关外，前四家都在十字街口周边一带。

其中，合盛栈最为著名。合盛栈的前身是穗芳栈，清光绪十九年(公元1893年)，张树恩任掌柜后改名为合盛栈。它坐落在北大街路西，南距十字街口100米处。合盛栈的月饼，都是选用上好原料，如核桃仁是精选嵩县产的一等核桃，枣泥是精选伊阳(汝阳县旧称)产的一等红枣制成的。

崧茂栈是一家著名的清真食品店，清末由东关回族人孙世昌、孙世清、孙世忠兄弟三人创建。另外，位于马蹄街的众芳园茶楼也制作月饼，专门制作以牡丹花为馅儿的牡丹月饼，每个月饼四两(十六两为一斤)，内有冰糖焙制的牡丹花一朵。（记者 刘嘉仪）