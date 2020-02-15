三门峡市党政考察团来洛

17日，三门峡市委书记刘南昌率三门峡市党政考察团来洛，考察黄河生态廊道建设工作。 17日，三门峡市委书记刘南昌率三门峡市党政考察团来洛，考察黄河生态廊道建设工作。 在洛期间，考察团先后实地考察了伊河湿地和伊水游园，详细了解洛阳建设黄河生态廊道，推动黄河流域生态保护治理的创新举措和扎实成效。伊河湿地是依托伊河市区段治理建成的长约30公里的沿河生态长廊，利用堤岸、水面、地被等元素，营造出水清岸绿、人水和谐的景观效果。伊水游园总面积5680亩，建有45公里健身“乐道”，成为市民、游客休闲观光的好去处。 考察团成员表示，将深入贯彻落实黄河流域生态保护和高质量发展重大国家战略，积极学习和借鉴洛阳治水兴水经验做法，共同抓好大保护，协同推进大治理，推动黄河生态保护治理不断取得新成效。 我市领导杨炳旭、王琰君、魏建平等参加相关活动。(记者 赵硕)