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李亚主持召开市委全面深化改革委员会第八次会议
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2020-09-19 08:48

　　李亚主持召开市委全面深化改革委员会第八次会议
　　传达学习习近平总书记重要讲话精神
　　研究公共法律服务、农业农村、学前教育等改革

　　16日，市委书记、市委全面深化改革委员会主任李亚主持召开市委全面深化改革委员会第八次会议，传达学习习近平总书记在中央全面深化改革委员会第十五次会议上的重要讲话精神，通报今年1月至7月全市全面深化改革进展情况，研究公共法律服务体系、农业农村、学前教育、红十字会等领域改革事项。

　　会议指出，要充分认识全面深化改革对构建新发展格局的重大意义，发挥好改革的突破、先导作用，用足用好改革这个关键一招，既要布好局，也要落好子，确保各项改革向构建新发展格局聚焦发力。要加快推进有利于提高资源配置效率的改革，用足用活用好省委省政府一揽子支持政策，积极争取和承接省级权限，推进洛阳都市圈联动发展，启动实施国企改革三年行动，稳步推进要素市场化配置改革，持续深化放管服改革，为构建新发展格局、副中心城市建设积势蓄力。要加快推进有利于提高发展质量效益的改革，完善制造业高质量发展体制机制，深化科技体制改革，持续推进产业集聚区体制机制改革，加快推动高新区“三区融合”、伊滨经开区套合改革，为构建新发展格局、推动洛阳高质量发展凝聚动能。要加快推进有利于调动各方面积极性的改革，解决民生大事难事急事，巩固提升脱贫攻坚成果，完善重大疫情防控救治体制机制，推动社会治理和服务重心向基层下移，为构建新发展格局、洛阳更加出彩汇聚民心。要加强对既定改革重大事项、改革方案的总结评估，进行回头看，查不足、补欠账，推进落实，充分释放改革的政策红利。

　　会议审议了《洛阳市公共法律服务体系建设实施方案》，强调要突出重点、整体推进，提升服务水平，拓展服务领域，健全评价机制，提升国际交往、涉外经贸等领域法律服务，建立以人民群众知晓率、首选率、满意率为主的评价机制，让人民群众享用到更多优质法律服务。要压实各级责任，加强队伍建设、提升工作水平，强化宣传引导，为加快推进副中心建设营造良好的法治氛围。

　　会议审议了《党的十八届三中全会以来我市农业农村综合改革总结评估报告》，指出要深刻认识做好农业农村综合改革的重要性，对我市近年来农业农村综合改革进行系统全面梳理、客观总结，开创农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展的新局面。深入推进农村集体产权制度改革，抓好股权配置与管理，抓好农村集体经济，确保集体经济发展成果惠及所有农民。加快构建新型农业经营体系，以土地所有权、承包权、经营权“三权分置”改革为基础，积极构建新型农业经营体系，实现一、二、三产业融合发展。健全农业支持保护制度，落实好农业农村投入稳定增长、农业补贴、农业可持续发展等制度机制，建立农村市场培育、激活、流通体系。大力实施乡村振兴战略，健全城乡融合发展体制机制和政策体系，强化农村公共卫生体系建设，持续探索深化沟域生态建设和经济发展。

　　会议审议了《关于学前教育深化改革规范发展的实施方案》，强调要全面落实“普及、普惠、安全、优质”的学前教育改革要求，着力补短板、重普惠，构建以普惠性资源为主体的办园体系，建立健全学前教育经费投入长效保障机制，强化学前教育规范管理，加快完善学前教育公共服务体系。

　　会议还研究了红十字会改革等其他事项。

　　刘宛康、赵会生、吴中阳、杨炳旭等参加会议。（记者 李东慧）
[ 责任编辑：马佳佳]
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