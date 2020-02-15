“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会登山比赛今起接受报名

洛阳的登山爱好者注意啦!今日，洛阳市体育局发布“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会登山比赛的竞赛规程，登山比赛即日起开始接受报名。参赛名额有限，建议喜爱登山运动的您尽快报名。

洛阳的登山爱好者注意啦！今日，洛阳市体育局发布“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会登山比赛的竞赛规程，登山比赛即日起开始接受报名。参赛名额有限，建议喜爱登山运动的您尽快报名。>>>>“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会专题

比赛时间：2020年9月26日9：00

比赛地点：洛阳市周山森林公园

报名时间：2020年9月18日起至9月22日18: 00

竞赛内容：个人男子组4.9公里登山赛，个人女子组4.9公里登山赛，团体组4.9公里登山赛

报名方式：

请各单位及个人下载并填写报名表，于2020年9月22日18:00前报洛阳市登山户外运动协会邮箱： lyhwxh@126.com。

联系人：高老师

联系电话：15038630702

需要注意的是，赛事的报名者须持有二代身份证或户口簿、在洛工作证明等相关身份证明；经县级以上(含县级)医务部门出具的健康证明；比赛期间洛康码需为“绿码”，体温检测不超过37.3°C，方可参赛。另外，参赛队员需自行办理赛事期间人身意外伤害保险,并签订自愿参赛责任书，比赛活动过程中安全责任自负。

本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办，持续至11月底，期间将组织举办27项全民健身比赛，凡在洛工作、生活、学习人士均可免费参与。(见习记者 孙棹帆)