买遍中国“豫健”河南！这份好物清单恁说中不中？

这是一个来了都说“中”的地方，9月19日（周六）晚8点“买遍中国·助力美好生活”，央视新闻联合国美零售全国巡回带货直播，“豫”见“可得劲”的河南！

这是一个来了都说“中”的地方

9月19日（周六）晚8点

“买遍中国·助力美好生活”

央视新闻联合国美零售

全国巡回带货直播

“豫”见“可得劲”的河南

直播中不仅有烩面、胡辣汤、脆枣

毛尖茶、香菇酱等河南风味

还有多款智能电器，等你带回家

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为啥提到河南都说“中”？

这些“特点”值得你细品

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河南的“中”，是地理方位之“中”

《尚书·禹贡》将天下分为“九州”

豫州位居九州之中

现今河南大部分地区属九州中的豫州

因此这里又被称为“中原”“中州”

在中国的地理版图上

河南的位置，不南不北、不偏不倚

辽阔的中原大地

群山拱卫、峰峦叠翠

河流纵横、湖塘棋布

一望无垠的豫东平原

风吹过处，麦浪滚滚

“千里麦花香、万里青纱帐”

说的就是河南版的“诗与远方”

河南的“中”，是恰到好处之“中”

说起河南美食

味道没有江浙沪等地的“好甜”

不像川湘赣诸省一般“嗜辣”

香滑筋韧、味道鲜美的郑州烩面

皮薄馅多，灌汤流油的开封小笼包

肉烂汤鲜、香辣绵口的逍遥镇胡辣汤

鱼肉鲜嫩，鱼刺酥香的濮阳糟鱼

酥香软烂、咸淡适口的道口烧鸡

“佳膳出武德兮，膏汤胜宫筵”的武陟油茶

就像其地理位置一样

口味居中，恰到好处

河南的“中”，是实干创业之“中”

河南自古土地肥沃、农业发达

中原儿女骨子里始终崇尚

“一分耕耘、一分收获”

如今，河南是我国的“农业大省”

用全国1/16的耕地

生产了全国1/10的粮食

河南还是全国第一粮食加工大省

生产了全国1/2的火腿肠

1/3的方便面、1/4的馒头

3/5的汤圆、7/10的水饺

你的餐桌上

可能就有来自中原儿女的辛勤耕种

“这样的河南，恁说中不中？”

“买遍中国·助力美好生活”

9月19日（周六）

带你感受河南的独特风情

9月19日下午4点

央视新闻先带您“云游”河南

登少室山，看“天下武功出少林”

游云台山，玩转极限运动

访“地平线下的古村落”

尝“穿山灶十碗席”

看洛邑古城夜景，梦回千年繁华

9月19日晚8点

主持人鲁健、任鲁豫、月亮姐姐

再带你“买遍”河南

从地道小吃到智能家电

吃喝玩乐好礼重重，等你来下单

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