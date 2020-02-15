买遍中国“豫健”河南！这份好物清单恁说中不中？

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这是一个来了都说“中”的地方，9月19日（周六）晚8点“买遍中国·助力美好生活”，央视新闻联合国美零售全国巡回带货直播，“豫”见“可得劲”的河南！
这是一个来了都说“中”的地方
9月19日（周六）晚8点
“买遍中国·助力美好生活”
央视新闻联合国美零售
全国巡回带货直播
“豫”见“可得劲”的河南
直播中不仅有烩面、胡辣汤、脆枣
毛尖茶、香菇酱等河南风味
还有多款智能电器，等你带回家
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为啥提到河南都说“中”？
这些“特点”值得你细品
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河南的“中”，是地理方位之“中”
《尚书·禹贡》将天下分为“九州”
豫州位居九州之中
现今河南大部分地区属九州中的豫州
因此这里又被称为“中原”“中州”
在中国的地理版图上
河南的位置，不南不北、不偏不倚
辽阔的中原大地
群山拱卫、峰峦叠翠
河流纵横、湖塘棋布
一望无垠的豫东平原
风吹过处，麦浪滚滚
“千里麦花香、万里青纱帐”
说的就是河南版的“诗与远方”
河南的“中”，是恰到好处之“中”
说起河南美食
味道没有江浙沪等地的“好甜”
不像川湘赣诸省一般“嗜辣”
香滑筋韧、味道鲜美的郑州烩面
皮薄馅多，灌汤流油的开封小笼包
肉烂汤鲜、香辣绵口的逍遥镇胡辣汤
鱼肉鲜嫩，鱼刺酥香的濮阳糟鱼
酥香软烂、咸淡适口的道口烧鸡
“佳膳出武德兮，膏汤胜宫筵”的武陟油茶
就像其地理位置一样
口味居中，恰到好处
河南的“中”，是实干创业之“中”
河南自古土地肥沃、农业发达
中原儿女骨子里始终崇尚
“一分耕耘、一分收获”
如今，河南是我国的“农业大省”
用全国1/16的耕地
生产了全国1/10的粮食
河南还是全国第一粮食加工大省
生产了全国1/2的火腿肠
1/3的方便面、1/4的馒头
3/5的汤圆、7/10的水饺
你的餐桌上
可能就有来自中原儿女的辛勤耕种
“这样的河南，恁说中不中？”
“买遍中国·助力美好生活”
9月19日（周六）
带你感受河南的独特风情
9月19日下午4点
央视新闻先带您“云游”河南
登少室山，看“天下武功出少林”
游云台山，玩转极限运动
访“地平线下的古村落”
尝“穿山灶十碗席”
看洛邑古城夜景，梦回千年繁华
9月19日晚8点
主持人鲁健、任鲁豫、月亮姐姐
再带你“买遍”河南
从地道小吃到智能家电
吃喝玩乐好礼重重，等你来下单
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