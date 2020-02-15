蓝天征集令！@全体洛阳人，快来晒出你手中的“洛阳蓝”

蓝天碧透如洗，白云无瑕似画，最近的洛阳天气持续向好，“洛阳蓝”也刷爆了人们的朋友圈。

(资料图，张光辉 摄)

蓝天碧透如洗，白云无瑕似画，最近的洛阳天气持续向好，“洛阳蓝”也刷爆了人们的朋友圈。

日前，由洛阳市生态环境局主办的“定格最美‘洛阳蓝’有奖征集活动”正在火热进行中，全民均可参与投稿，优秀作品不仅可以在“绿色洛阳”公众号进行专属版面展示，投稿人也可获得精美礼品。

“绿色洛阳”微信公众号于2020年9月8日正式启动定格最美“洛阳蓝”有奖征集活动，征集内容为手机或相机拍摄的摄影作品，取材范围为洛阳市的蓝天、白云、朝霞、暮色等能够反应我市良好生态环境和大气污染治理成果的精美图片。参与征集的照片须为原创作品且拒绝电脑合成、过度修图。图片须为JPG格式，不小于2MB，并注明拍摄的时间、地点。每张图片可配以简单的描述性文字。

据了解，本次征集活动的投稿时间为9月8日-10月8日，评审时间为9月8日-10月8日，展示时间为9月15日-10月15日。

活动说明：

1、摄影作品必须是投稿人本人原创作品，不得抄袭、盗用他人作品，一经发现，取消评优资格，参赛作品如有侵权，一切法律后果由参赛者本人承担。

2、所有入选图片作者享有署名权，主办单位有权保留作品在相关环保公益活动中使用(包括在媒体及宣传资料上使用，如网站、微信、微博、报纸等)，不另付稿费。

3、本次活动一切解释权归洛阳市生态环境局所有。

活动参与方式：

1、微信搜索“绿色洛阳”公众号，关注并进入对话主界面。

2、在主界面对话框中将所拍摄的“洛阳蓝”图片发送，同时附上拍摄作者的“姓名+电话+拍摄时间+拍摄地点”等信息，亦可加上相应的图片说明。温馨提示：请广大投稿者发送原图。

3、发送完成后，“绿色洛阳”微信号小编会及时回复“图片已收到，绿色洛阳感谢有您相伴”的字样，证明已投稿成功。

4、图片收集后，工作人员会加紧筛选和评审，定期推选出优秀的作品在“绿色洛阳”公众号进行推送，并联系图片作者送出精美的礼品。

不要错过天空中的精彩，赶紧拿出手机或相机拍下你我头顶的洛阳蓝天，一起来分享，更有精美礼品等你来拿。(记者 李珂尧)