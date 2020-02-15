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运动乐不停！“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会7项比赛接受报名
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网 2020-09-18 16:11

　　运动乐不停，全民健身趣无穷。洛阳的运动达人注意啦！今日，洛阳市体育局发布“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会武术(集体项目)、毽球、广场健身操舞、趣味活力、跳绳、航海模型、健身达人7项比赛的竞赛规程，即日起，这七项比赛开始接受报名。参赛名额有限，建议热爱运动的您尽快报名。>>>“体彩杯”洛阳市第二届全民健身运动会专题

　　武术(集体项目)比赛

　　比赛时间：2020年10月2日至3日

　　比赛地点：新区体育中心广场

　　报名时间：2020年9月17日起至9月20日18：00

　　竞赛内容：武术(拳、械)集体项目(甲组、乙组)

　　报名方式：

　　甲组报名

　　1、各市直机关代表队通过中共洛阳市委直属机关工作委员会报名，且一个单位只能报一支参赛队。

　　2、各县(市、区)代表队均需通过自行组织的选拔赛之后报名，且一个县(市、区)只可报一支代表队。

　　乙组报名

　　需填写打印报名表一式两份，一份于9月20日前报洛阳市武术协会办公室，一份留本队备份，同时发送电子版报名表。

　　报名联系人：武秋月

　　联系电话：15637995971

　　毽球比赛

　　比赛时间：2020年10月5日8: 00-18: 00

　　比赛地点：中国空空导弹研究院体育馆

　　报名时间：2020年9月17日起至9月24日18：00

　　竞赛内容：男子三人赛、女子三人赛、混合平踢毽三人赛、五人趣味毽球

　　报名方式：

　　1. 各市直机关代表队通过中共洛阳市委直属机关工作委员会报名，且一个单位只能报一支参赛队(不含五人趣味毽球)。

　　2. 毽球项目为各县(市、区)的选办项目，各县(市、区)及乙组需将代表队名称、参赛组别、领队或教练及参赛运动员姓名、身份证号码、联系方式以短信或微信方式发送至报名联系人。

　　报名联系人：张爱敏

　　联系电话：13613883999 (微信同号)

　　广场健身操舞大赛

　　比赛时间：2020年10月5日—6日

　　比赛地点：新区体育中心广场

　　报名时间：2020年9月17日起至9月20日18: 00

　　竞赛内容：健身操(舞)类、健身休闲舞类

　　报名方式：

　　1. 甲组各市直机关代表队通过中共洛阳市委直属机关工作委员会报名，且一个单位只能报一支参赛队。

　　2. 乙组无需提供纸质版报名表，电子版报名表发送462226189@qq.com邮箱。

　　报名联系人：屈老师

　　联系电话：13503796399

　　趣味活动比赛

　　比赛时间：2020年10月11日15：00-20：00

　　比赛地点：文博体育公园篮球场

　　报名时间：2020年9月17日起至10月6日12：00

　　竞赛内容：足球九宫格、篮球绕杆、眼疾手快抓棍机、乒乓球发球机、吸管运球、趣味射箭

　　报名方式：

　　纸质版报名表送至洛阳市高新区生命科技园15楼1501室。

　　报名联系人：刘凯宇

　　联系电话：18537997791

　　跳绳比赛

　　比赛时间：2020年10月11日—14日

　　比赛地点：洛龙区青少年活动中心体育馆(广利街与太康路口)

　　报名时间：2020年9月17日起至10月3日18：00

　　竞赛内容：计数赛、花样赛、规定赛

　　报名方式：请将姓名、身份证号码、联系方式以短信方式发送至报名联系人，并填写报名表发送至邮箱进行报名。各单位及个人参赛运动员须提供纸质版报名表及附加材料。

　　报名联系人：胡老师、郭老师

　　联系电话：13525922110、15517987713

　　电子邮箱: tiaoshengjie@126.com

　　航海模型比赛

　　比赛时间：2020年10月17日—18日

　　比赛地点：洛阳市涧西区景华实验小学

　　报名时间：2020年9月17日起至10月10日24：00

　　竞赛内容：普及仿真制作赛(C-PF类)、普及仿真自航赛(C6-PH类)、普及动力追逐赛(EC0-PZ类)、水上足球赛(F6-PZ类)

　　报名方式：

　　各单位及个人参赛运动员须提供纸质版报名表及附加材料报到时交组委会，或到洛阳市西工区王城大道28号新世纪广场1-1407室报名参赛。

　　报名联系人：张老师

　　联系电话：15603998809

　　健身达人比赛

　　比赛时间：2020年10月25日13:00-19:00

　　比赛地点：万达广场

　　报名时间：2020年9月17日起至10月20日12：00

　　竞赛内容：划船器、沙袋投掷、折返跑、球上爬行、跪姿平衡球、掰手腕、俯卧撑挑战、平板支撑挑战

　　报名方式：

　　纸质版报名表送至洛阳市高新区生命科技园15楼1501室。

　　报名联系人：刘凯宇

　　联系电话：185379977910

　　需要注意的是，以上赛事的报名者，须持有二代身份证或户口簿、在洛工作证明等相关身份证明；经县级以上(含县级)医务部门出具的健康证明；比赛期间洛康码需为“绿码”，体温检测不超过37.3℃，方可参赛。另外，参赛队员需自行办理赛事期间人身意外伤害保险，并签订自愿参赛责任书，比赛活动过程中安全责任自负。（>>>>更多报名要求请点击查看

　　本届全民健身运动会由洛阳市体育局、中共洛阳市委直属机关工作委员会、洛阳市总工会、洛阳体育总会共同举办，持续至11月底，期间将组织举办27项全民健身比赛，凡在洛工作、生活、学习人士均可免费参与。(见习记者 孙棹帆)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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