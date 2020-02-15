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这项千秋大计，洛阳警方将……

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 资讯速递  来源： 平安洛阳 2020-09-18 14:47

　　金涛澎湃，掀起浩荡狂澜

　　碧波宛转，结成九曲连环

　　黄河，中华民族的母亲河

　　在河洛大地奔腾蜿蜒

　　与伊洛河交融汇聚

　　碰撞出中华文明的根脉

　　“共同抓好大保护、协同推进大治理

　　让黄河成为造福人民的幸福河”

　　是河洛儿女的

　　矢志不渝的梦想与追求

(图片：曾宪平摄)

　　2019年9月

　　习近平总书记视察河南时强调

　　保护黄河是事关中华民族伟大复兴和

　　永续发展的千秋大计

　　黄河在洛阳初出峡谷

　　涌入平原

　　古都洛阳因河而生

　　因水而盛

　　作为黄河流域的标志性城市

　　中原城市群副中心城市

　　洛阳正着力建设

　　黄河流域生态保护和

　　高质量发展先行区

　　观看视频，带你了解

　　护航黄河流域生态保护

　　和高质量发展洛阳公安篇章

　　该片在9月17日晚上9点50分洛阳广播电视台三套首播，18日将在一套晚上9点播出，19日将在二套晚上6点半播出。

　　治理黄河，重在保护，要在治理

　　洛阳公安牢牢把握黄河流域生态保护和高质量发展的主要目标任务，谋划长远，干在当下，充分发挥公安机关防风险、保平安、护稳定主力军作用，把总书记的殷殷嘱托转化为保护黄河流域生态屏障、服务黄河流域经济带发展、坚定文化自信的强大动力和务实举措，全力为黄河流域生态保护和高质量发展保驾护航。

　　洛阳公安坚决扛稳治水兴水重大责任，认真落实“河长+检察长+警长”联动工作机制，对河湖管理施行分级警长制。在市局、分县局、派出所三个层面分别设立市级、县级、乡级河道警长。各级河道警长定期进行河道巡查，实地查看河道综合治理情况，及时发现问题，利用公安部门的执法优势，对重点河湖、水域岸线进行动态监控，对涉河湖违法违规行为做到早发现早制止早处理。

　　平安是沿黄群众获得感最基本的表达

　　为打造平安稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境，洛阳公安强化联动意识、协同意识，密切区域、部门、警种配合，打整体仗、合作仗，建立起保护黄河上下左右“一盘棋”的工作格局。

　　“空中巡河”是洛阳市公安机关开展“黄河行动”的一把利刃，借助警用直升机和无人机快速反应、机动灵活的空中优势，实现对洛阳市范围内河道的空中巡逻、取证和现场信息传递等目标，这是洛阳市独有的特色巡航工作模式，也是黄河流域专项治理工作中的天眼。正是这一双双锐利的眼睛，让“河长+检察长+警长”联动工作机制有了如虎添翼的优势力量。

　　洛阳市公安局警航队现有1架警用直升机，5架警用无人机。设立空管、机务、飞行员和无人机驾驶员等岗位，共有正式民警11名。依托警用直升机、警用无人机，对洛阳辖区内黄河、洛河、伊河、瀍河、涧河、北汝河、唐白河和洛北水系主河道开展全时域、多角度空中巡查，及时发现和打击破坏黄河生态环境的行为。

　　在巡查活动中，共出动警用直升机和无人机飞行45架次，累计飞行34小时，飞行距离2000公里，重点河域空中巡逻面积累计达1500余平方公里，发现可疑地点52处，形成空地一体化防控态势。

　　推动黄河流域生态保护和高质量发展

　　打造平安稳定的社会环境、公平正义的法治环境、优质高效的服务环境需要多部门的配合与支持。洛阳公安切实发挥主力军作用，组织开展专项打击整治行动，主动加强与黄河河务局、自然资源局、生态环境局、水利局等相关部门密切协作配合，进一步畅通执法保障、信息交流、案件移送等合作渠道，形成了守护母亲河的强大合力。

　　自“黄河行动”开展以来，先后办理破坏黄河流域生态保护和高质量发展的刑事案件232起，抓获嫌疑人252人，打掉窝点123个，团伙19个，涉案价值1.59亿元。

　　护航，护的是千年帝都

　　“北方水城”的治水兴水

　　护的是国家安全、社会稳定

　　人民利益的政治责任

　　护的是黄河儿女厚德载物的淳朴

　　与自强不息的世纪豪迈

　　护的是黄河安澜、海晏河清的

　　千年民族梦想

　　洛阳公安

　　将牢记习近平总书记的殷殷嘱托

　　积极践行新发展理念

　　积极探索富有特色的

　　高质量公安发展新路子

　　为加强黄河流域生态保护

　　促进黄河流域高质量发展

　　保障黄河长治久安保驾护航
[ 责任编辑：席倩倩]
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