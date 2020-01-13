你希望市场上哪些食品被抽检？来洛阳网微信投票吧

市民投票选出认为需要抽检的食品种类，市市场监管局将进行针对性监督抽检。昨日，记者从市市场监管局获悉，为充分发挥公众在食品安全监管中的参与和监督作用，该局将在全市范围内组织开展“你点我检 共享安全”专项抽检活动。

市民投票选出认为需要抽检的食品种类，市市场监管局将进行针对性监督抽检。昨日，记者从市市场监管局获悉，为充分发挥公众在食品安全监管中的参与和监督作用，该局将在全市范围内组织开展“你点我检 共享安全”专项抽检活动。

本次专项抽检活动分为市市场监管局安排监督抽检任务和各县(市)区市场监管局安排食品快检任务两部分。其中，市市场监管局安排监督抽检任务主要针对洛阳市场上销售的米面油、调味品、肉制品、饮料、乳制品、酒类、糕点等23个食品种类进行监督抽检，通过网络公开收集社会公众关注的热点问题，让老百姓自己选择认为需要重点抽检的15个食品种类，之后由市场监管部门在全市范围内实施靶向性抽检，抽检结果出炉后面向社会公示。您可进入洛阳网官方微信号(lydcomcn)查看昨日相关推文并投票选择希望被抽检的食品种类。

各县(市)区市场监管局安排食品快检任务将于22日至24日举行。届时，各县(市)区市场监管局将出动食品快检车，在各辖区繁华位置设立食品安全宣传咨询和“你点我检”快检服务点，提供咨询和快检服务，快检类别以常见食用农产品为主。

市市场监管局相关负责人表示，对于在本次专项抽检活动中发现的不合格食品，市场监管部门将及时督促食品生产经营者立即采取下架、召回、封存等风险防控措施，对发现的违法违规行为，依法从严从重查处。

下一步，市市场监管局将定期收集群众关心关注的食品安全热点问题，针对热点问题定期开展有针对性的专项抽检，同时加大对日常生活必需的米面油、肉蛋奶等食品的抽检力度，让消费者真正了解食品抽检。(记者 李岚 通讯员 郭一璠)