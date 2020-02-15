偃师市邙岭镇申阳村：扶贫车间投资分红 助村民脱贫增收

昨日上午10点多，偃师市邙岭镇申阳村村民底淑玲烙好最后一张油馍，把厨房拾掇好就来到了院里。她把手机架起来，打开录像功能，唱起了豫剧《朝阳沟》：“……想想烈士比比咱，有什么苦来怕什么难，你要愿走你就走，我坚决在农村干他一百年。”

昨日上午10点多，偃师市邙岭镇申阳村村民底淑玲烙好最后一张油馍，把厨房拾掇好就来到了院里。她把手机架起来，打开录像功能，唱起了豫剧《朝阳沟》：“……想想烈士比比咱，有什么苦来怕什么难，你要愿走你就走，我坚决在农村干他一百年。”

“嫂子，又录抖音呢？”驻村第一书记田建平来走访，一进院就笑呵呵地调侃起来。

“这不是刚收拾完，耍耍。”底淑玲赶紧把田建平请进来，转身进厨房端出一盘油馍：“尝尝，这是你哥打电话‘点’的晌午饭。”

底淑玲爱唱戏、爱张罗，50多岁，显年轻，特别能聊。1987年，底淑玲就入了党，在村里办起了文艺队，还当了好几年村妇女主任，村里跟她年纪差不多的妇女，基本上都跟着她学过戏。后来，底淑玲得了类风湿，那时家里上有老下有小，都靠着丈夫外出打工生活，因此成了贫困户。

脱贫攻坚战打响之后，偃师市烟草专卖局(分公司)先后给村里派来两任驻村第一书记。这些年，他们不光带着全村人建起扶贫车间，流转出大片土地供大伙儿种植特色杂粮，还争取扶贫资金对外投资并给村民分红。去年，村里买来5000多只鸭子分给全村54户贫困户，以他们的名义交给养殖场代养，到年底集体分红。跟一般的分红模式不同，村里鼓励贫困户多承担公益岗位攒工分挣“绩效工资”——工分越高分红越多。去年年底，底淑玲家光工分就换了近2000元分红。

田建平说，2016年之前，底淑玲一家还住在土窑、瓦房里。村里开始实施危房改造项目后，她家最早报了名。如今，底淑玲家高门楼、小院子、大平房、有空调……谁见了都夸漂亮。

2017年，底淑玲家摘掉了贫困帽，日子越过越舒服。心情舒畅，底淑玲又唱起了戏，还在儿媳妇的带动下迷上了抖音，“把好日子唱给网友听”。

“一年七八万元肯定有。”底淑玲性格大大咧咧不记事儿，家里现在一年挣多少钱也说不清。田建平边给她算账边开玩笑：“你这当婆婆的得管着家，心里得有数。”

人勤家旺，底淑玲一家会越来越好。（记者 赵硕 实习生 倪君亭 通讯员 蔡璐）