关于2020年国庆节、中秋节放假安排的通知

根据省政府办公厅通知精神，为便于各地、各单位及早合理安排工作，现将2020年国庆节、中秋节放假日期安排通知如下：10月1日(星期四)至10月8日(星期四)放假调休，共8天。9月27日(星期日)、10月10日(星期六)上班。

根据省政府办公厅通知精神，为便于各地、各单位及早合理安排工作，现将2020年国庆节、中秋节放假日期安排通知如下：10月1日(星期四)至10月8日(星期四)放假调休，共8天。9月27日(星期日)、10月10日(星期六)上班。 各县(市)区人民政府，市人民政府各部门，各有关单位： 根据省政府办公厅通知精神，为便于各地、各单位及早合理安排工作，现将2020年国庆节、中秋节放假日期安排通知如下： 10月1日(星期四)至10月8日(星期四)放假调休，共8天。9月27日(星期日)、10月10日(星期六)上班。 节假日期间，各地、各单位要妥善安排好值班和安全、保卫等工作，遇有重大突发事件，要按规定及时报告并妥善处置，确保人民群众祥和平安度过节日假期。 洛阳市人民政府办公室 2020年9月17日