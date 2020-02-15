济源市党政考察团来洛

昨日，济源市党政考察团来洛考察黄河流域生态保护治理工作。

昨日，济源市党政考察团来洛考察黄河流域生态保护治理工作。

济源示范区党工委副书记、市委副书记李哲，洛阳市领导赵会生、吴中阳、杨炳旭等参加考察活动。

济源和洛阳居黄河中游两岸，协同推进黄河流域生态保护治理是加快建设洛阳都市圈，深化济源和洛阳深度融合发展的重要载体。日前，洛阳—济源深度融合发展战略合作框架协议明确提出，要围绕黄河流域生态保护治理，实施生态环境共保共治行动，不断推动黄河流域生态保护治理取得新成效。

在考察中，考察团一行首先走进黄河湿地国家级自然保护区吉利段一期生态修复提升项目，实地了解黄河湿地保护修复情况。置身其中，大河风光秀美，水系池塘相连，生态绿意盎然，给大家留下了深刻的印象。随后，考察团一行来到伊水游园，考察河渠综合治理和湿地城市建设工作。经过治理，这里成了群众休闲健身的绿色生态空间，赢得考察团成员一致好评。

考察团成员纷纷表示，将积极学习借鉴洛阳黄河流域生态保护治理经验，更加主动融入黄河流域生态保护和高质量发展战略，推动济源与洛阳深度融合发展，实现生态环境共建共治共享。（记者 孙小蕊）