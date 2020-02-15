洛阳市安委会全体会议暨全市安全生产电视电话会议召开

昨日，市安委会全体会议暨全市安全生产电视电话会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，贯彻我省相关会议精神，通报全市安全生产专项整治三年行动开展情况，分析当前安全生产形势，对重点时段、重点行业领域安全生产工作进行部署。 昨日，市安委会全体会议暨全市安全生产电视电话会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，贯彻我省相关会议精神，通报全市安全生产专项整治三年行动开展情况，分析当前安全生产形势，对重点时段、重点行业领域安全生产工作进行部署。 市长、市安委会主任刘宛康主持会议并讲话。他强调，各级各部门要进一步提升政治站位，保持清醒头脑，树牢安全发展理念，把“发展决不能以牺牲人的生命为代价”作为一条不可逾越的红线，牢记愚者用鲜血换来教训、智者用教训避免流血的道理，坚决克服盲目乐观、麻痹松懈思想和侥幸心理，时刻保持如履薄冰、如临深渊的心态，确保全市安全生产形势持续稳定。要突出重点难点，聚焦危险化学品、道路交通运输、建筑施工等行业领域，狠抓风险隐患排查整治，坚决防范和遏制各类安全事故发生。要紧紧抓牢属地管理责任、部门监管责任和企业主体责任，认真落实“三管三必须”要求，做到责任清、任务明，努力形成齐抓共管的工作格局。要注重源头预防，采取多种形式强化对各类人员的安全教育培训，提高防范意识，做到警钟长鸣，筑牢安全生产基层基础防线。 会议还邀请了应急管理部信息研究院能源安全研究所副所长、高级工程师刘璐就我市创建国家安全发展示范城市有关事宜进行解读指导。（记者 李三旺） 市领导王琰君、魏建平参加会议。