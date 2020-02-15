市委常委、统战部部长陈淑欣：强化担当 突出重点 助推民营经济健康发展

17日，市委常委、统战部部长陈淑欣到新安县调研民营经济“两个健康”提升行动暨“一联三帮”保企稳业专项行动开展情况，对推动县域民营经济高质量发展提出要求。

17日，市委常委、统战部部长陈淑欣到新安县调研民营经济“两个健康”提升行动暨“一联三帮”保企稳业专项行动开展情况，对推动县域民营经济高质量发展提出要求。

陈淑欣先后前往爱科麦钨钼材料公司、新强联风电轴承公司、洛阳大资塑业公司，详细了解企业生产经营情况，听取有关方面意见建议，并对该县促进民营经济健康发展取得的成效给予肯定。她强调，开展“两个行动”是落实“六稳”“六保”任务的重要抓手。要准确把握大势，从工作全局中找准定位和重点，在工作创新中提升能力和水平，推动民营经济“两个行动”扎实开展。要突出工作重点，切实做到“五个一”，建立并完善首席服务官制度，着力优化营商环境，全力做好保市场主体工作。要强化政治担当，压实工作责任，夯实基层基础，做好企业对标提升，努力为民营经济“两个健康”向纵深推进凝聚强大合力。

调研期间，陈淑欣还实地了解了当地新的社会阶层人士统战工作开展情况。(记者 王子君 通讯员 宋瑞玉)