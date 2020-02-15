小游园里大民生 洛阳已累计建成273个小游园

秋高气爽、阳光明媚，最近正是出门赏秋的好时机。在我市各大小游园内，市民赏景、健身、阅读，在满目绿意中感受着城市生活的美好。

秋高气爽、阳光明媚，最近正是出门赏秋的好时机。在我市各大小游园内，市民赏景、健身、阅读，在满目绿意中感受着城市生活的美好。

目前，我市已累计建成273个小游园，四季有绿、功能齐全的小游园在洛阳遍地开花，提升了城市的“颜值”，让人民群众收获满满的幸福，实现生态惠民、生态利民、生态为民。

伊水游园(资料图片)

出门见绿 生态惠民有了新载体

“这里环境太好了，出来坐坐呼吸一下新鲜空气。”昨日，市民王建设抱着8个月大的孙子在伊水游园赏景，心情十分舒畅。

伊水游园内绿树掩映、绿草如茵，水面上倒映着蓝天白云，水鸟掠过水面，展翅高飞。沿着伊河堤顶路，足球场、篮球场、网球场、羽毛球场等运动场所一字排开，广场舞区、帐篷露营区、儿童游乐区等一应俱全……置身其中，满目绿意，令人心旷神怡。经过改造提升，伊水游园现已成为一个集休闲、健身、观光、娱乐、趣味于一体的大型滨水生态廊道公园，为附近居民生活增添了浓浓的绿意。

近年，我市按照居民出行“300米见绿、500米见园”的标准和“大游园提升城市形象，小游园方便群众生活”的要求，不断打造15分钟生态休闲圈，在中心城区开展小游园建设工作。

有的小游园位于老旧城区，它们虽然面积不大，但巧妙地将社区、广场的闲置地块利用起来，满足周边群众的休闲需求；有的游园依渠、依河而建，依托“四河五渠”综合治理，打造林水一体、人水相亲的小游园。不管面积大小，它们都承载着群众对绿色生活的期待，也是我市生态惠民的新载体。

重辉游园(资料图片)

凸显特色 小游园成为区域新地标

昨日傍晚，市民常晓辉来到重辉游园遛弯儿，每天来这里逛一逛已成为他的生活习惯。

记者在重辉游园看到，这个身处洛阳老工业基地、涧西苏式建筑群中的小游园独具特色，游园内的红色建筑风格鲜明。游园内座椅、健身器材、文化长廊星罗棋布，还设有展板，展示着一拖、洛轴、中信重工等企业的光辉历史，处处体现涧西区的工业特色。

变市场为游园，是涧西区经过深思熟虑、权衡取舍作出的决定。如今，重辉游园已成为周边市民休闲娱乐的重要场所，成为区域的新地标。

小游园建设要结合区域特色和群众需求进行个性化建设，让每一个小游园都彰显特色、独一无二，扮靓市容市貌。

乐天游园(资料图片)

锦台广场游园内古建、小品风格古朴，还设置现代体育运动场地，足球场、羽毛球场及河洛书苑，满足市民不同需求；入苑游园内地势起伏不平、芳草如茵，游园内“乐道”犹如一条彩色小径，让游园内充满了运动气息；乐天游园紧临关林火车站候车大厅，设计精巧、利用率高，填补了火车站无休憩绿地的空白，满足了附近群众健身休闲的需求……

经过几年的实践，我市小游园建设更具特色、功能更完善、布局更合理，还配套了河洛书苑、体育活动空间、公厕、“乐道”等，为市民营造了更加便捷、舒适、优美的绿色公共活动空间，真正实现利民便民。

开元游园(资料图片)

建管并重 小游园持续释放生态红利

市城市管理局相关负责人介绍，目前，我市中心城区已累计建成小游园273个。随着越来越多的小游园建成投用，更多市民享受到了出门见绿、健身游园的生态惠民成果。

建好小游园，更要管好小游园。今年，我市小游园有了星级之分。8月，市城市管理局组织专家根据游园规模、服务半径、园艺养护、设施设备、管理水平等，对全市游园精细化管理工作进行评分，共评出了11个五星级游园。

星级评定正是我市破解小游园管理难题的重要举措之一。“我市将根据星级评定结果，对游园实施‘自管’‘托管’‘领养’三种管理模式，督促各相关职能单位强化对小游园的日常管理，让小游园持续释放生态红利。”市城市管理局上述负责人介绍。

除了分星级，我市还推行了“园长制”管理工作。根据“一园一长”原则，建立两级园长管理体系，确保每个游园都有园长。

目前，我市正结合“路长制”“园长制”考核，督促各区对已建成游园进行加强管理，提高养护标准，保护绿化成果，提升群众获得感，让更多市民畅享家门口的“绿色红利”。(记者 孙小蕊 通讯员 于蕾 胡惠娟)