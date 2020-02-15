在习近平总书记主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话一周年之际，昨日，市委书记李亚主持召开市黄河流域生态保护和高质量发展领导小组会议，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，回顾总结一年来洛阳黄河流域生态保护治理工作，进一步坚持问题导向与目标导向相结合，强化政治担当、强化过硬举措、强化落细落实，推动洛阳黄河流域生态保护治理取得明显成效。

李亚主持召开市黄河流域生态保护和高质量发展领导小组会议

深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神

推动黄河流域生态保护治理取得明显成效

在习近平总书记主持召开黄河流域生态保护和高质量发展座谈会并发表重要讲话一周年之际，昨日，市委书记李亚主持召开市黄河流域生态保护和高质量发展领导小组会议，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，回顾总结一年来洛阳黄河流域生态保护治理工作，进一步坚持问题导向与目标导向相结合，强化政治担当、强化过硬举措、强化落细落实，推动洛阳黄河流域生态保护治理取得明显成效。

会议深入学习了习近平总书记在黄河流域生态保护和高质量发展座谈会上的重要讲话精神，传达学习了习近平总书记在中共中央政治局会议审议《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》时的重要讲话精神，认真落实全省黄河流域生态保护推进会议暨省黄河流域生态保护和高质量发展领导小组第四次会议部署要求，听取全市大气污染防治、水资源节约集约利用、黄河“清四乱”、沿黄生态廊道建设等工作情况汇报。与会同志结合实际作了发言。李亚逐一剖析点评，提出具体要求。

会议充分肯定一年来全市黄河流域生态保护治理取得的成绩。会议指出，推进黄河流域生态保护和高质量发展，是以习近平同志为核心的党中央作出的重大国家战略，是事关中华民族伟大复兴的千秋大计。去年9月，习近平总书记发出“让黄河成为造福人民的幸福河”的伟大号召。作为黄河流域重要节点城市，洛阳地位特殊、责任重大。一年来，全市上下牢记嘱托、强化担当、扎实工作，着力彰显生态优势，保护治理黄河的氛围更加浓厚，践行新发展理念更加自觉，人民群众的获得感更加充盈，河洛儿女的自信心更加强劲，共同抓好大保护、协同推进大治理取得阶段性成效。各级各部门要坚持以习近平总书记重要讲话精神为根本遵循，认真贯彻落实中央、省委和市委部署要求，着力在准确把握重大意义中强化责任担当，在准确把握工作成效中坚定信心决心，在准确把握基本原则中坚持正确方向，在准确把握重点任务中明确路径抓手，在准确把握问题导向中增强压力动力，切实扛牢黄河流域生态保护治理重任。

会议强调，要扭住重点，持续提升黄河流域生态保护治理水平。要确保黄河安澜这个底线，持续强化黄河、伊洛河防洪体系建设，抓好水沙调节，着力除弊兴利。要强化生态保护这个核心，因地制宜抓好生态保护修复，按照“规划先行、有序推进、完善机制、项目支撑、难点破题”要求，倾力推进沿黄生态廊道建设。要扭住水质改善这个重点，推动河湖“清四乱”行动常态化、规范化，全面落实“河长+检察长+警长”联动机制，持续改善河流及沿岸水环境质量。要抓好水资源利用这个关键，发展高效节水灌溉，推广先进节水技术，加强公共用水节约管理，不断提高伊洛河蓄水调配能力。

会议强调，要树好标杆导向，拓展深化“四河五渠”综合治理，打造洛阳黄河流域生态保护治理标杆。要持续抓好截污治污，坚持多措并举、标本兼治，确保河渠水质稳定达标、不断向好。要持续推进引水补源，真正引来水、留住水、用好水，确保发挥效益。要持续加强河道治理，建堤防、固河床、畅河道，加大非法采砂整治力度，推动绿道、水道、风道同规划、同建设，加快建设沿黄道路和黄河乐道，更好实现生态惠民。要持续建好游园湿地，积极创建国际湿地城市。要持续完善沿河路网，构建城市滨河主干道、亲水慢行道、游园小步道三级滨河路网体系。要持续攻坚沿河棚改，按照“揭盖、治污、显水、增路、惠民”思路，着力破解瓶颈制约。

会议强调，要强化统筹协调，努力实现综合效益最大化。要把黄河流域生态保护治理与全流域治理统筹起来，同步开展长江、淮河流域水生态治理，协同抓好河、渠、库、塘及各类小微水体治理；与生态文明建设统筹起来，坚持治水、治气相结合，坚持“林水一体”“水土一体”，全面提升污染防治能力和水平；与产业结构调整统筹起来，紧盯高质量发展方向，构建特色优势现代产业体系；与城市规划建设管理统筹起来，完善城市基础设施，提升城市管理水平；与文化传承弘扬统筹起来，深入挖掘提升黄河文化，讲好新时代洛阳“黄河故事”。

相关市级领导，市直有关部门、各县(市)区主要负责同志等参加会议。(记者 白云飞)